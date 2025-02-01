Житель Чечни оштрафован за песню Муцураева в соцсети

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Гудермесский горсуд оштрафовал на тысячу рублей местного жителя Казбека Шуайпова за публикацию в соцсети песни Тимура Муцураева, включенной в федеральный список экстремистских материалов.

Как писал "Кавказский узел", суды в Чечне неоднократно выносили решения о штрафах за публикации песен Тимура Муцураева. Так, в июне 2024 года Шатойский районный суд оштрафовал местного жителя Тамерлана Джабраилова за публикацию песни в соцсети.

Суд в Гудермесе признал местного жителя Казбека Шуайпова виновным в распространении экстремистских материалов из-за размещенной в соцсети "Вконтакте" песни Тимура Муцураева, внесенной в список экстремистских материалов, говорится постановлении, опубликованном на сайте суда.

Публикацию обнаружили сотрудники УФСБ России по Чеченской Республике в ходе мониторинга сети «Интернет». Шуайпов признал вину, пояснив, что не знал о запрете песни и сообщил, что уже удалил ее из соцсети. Ему назначили минимальный штраф в 1000 рублей, следует из постановления

Напомним, бард Тимур Муцураев известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял на русском языке песни о войне, а позже в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду. В 2010 году более 30 песен Муцураева были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

При этом в декабре 2021 года стало известно, что Адам Саиев из Гудермеса был оштрафован на тысячу рублей за публикацию во "ВКонтакте" легальной песни Муцураева, которой нет в списке экстремистских материалов.

Публикация песен Тимура Муцураева, не внесенных в список экстремистский материалов, не запрещена законом, указал тогда президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. Юридическая грамотность большинства жителей Чечни низка, но даже при наличии аргументов отстаивать свои права в республике рискованно, отметили правозащитник Оюб Титиев и кавказовед Руслан Кутаев.

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