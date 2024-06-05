Суд в Чечне оштрафовал местного жителя за размещение в соцсети песни Муцураева

05 июня 2024, 19:30

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Шатойский районный суд оштрафовал на тысячу рублей местного жителя Тамерлана Джабраилова за публикацию в соцсети песни Тимура Муцураева, включенной в федеральный список экстремистских материалов.

Как писал "Кавказский узел", суды в Чечне неоднократно выносили решения о штрафах за публикации песен Тимура Муцураева. Так, в апреле Ножай-Юртовский районный суд Грозного оштрафовал местного жителя Олхузура Эскиеваза публикацию песни Муцураева.

Шатойский суд оштрафовал на тысячу рублей местного жителя Тамерлана Джабраилова за размещение в соцсети "ВКонтакте" песни Тимура Муцураева, внесенной в список экстремистских материалов, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

На Тамерлана Джабраилова был составлен административный протоков по статье о производстве и распространении экстремистских материалов (статья 20.29 Кодекса России об административных правонарушениях, предусматривает для граждан штраф от 1000 до 3000 рублей либо до 15 суток ареста), указано в карточке дела на сайте суда.

Обвиняемый признал вину и раскаялся, указано в постановлении суда. Суд счел признание вины смягчающим обстоятельством и назначил подсудимому штраф в 1000 рублей.

Напомним, бард Тимур Муцураев известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял на русском языке песни о войне, а позже в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду. В 2010 году более 30 песен Муцураева были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

При этом в декабре 2021 года стало известно, что Адам Саиев из Гудермеса был оштрафован на тысячу рублей за публикацию во "ВКонтакте" легальной песни Муцураева, которой нет в списке экстремистских материалов.

Публикация песен Тимура Муцураева, не внесенных в список экстремистский материалов, не запрещена законом, указал тогда президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. Юридическая грамотность большинства жителей Чечни низка, но даже при наличии аргументов отстаивать свои права в республике рискованно, отметили правозащитник Оюб Титиев и кавказовед Руслан Кутаев.

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