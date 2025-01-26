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20:51, 26 января 2025

Азербайджан отверг обвинения в применении психотропных веществ к армянским заключенным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Официальный Баку опроверг заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о применении против армянских заключенных в Азербайджане психотропных веществ. Подобные утверждения «не имеют под собой никаких оснований и совершенно нелепы», заявили в МИД Азербайджана.

Как писал «Кавказский узел», премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе интервью "Общественному телевидению" 25 января заявил, что "у Еревана есть разведывательные данные о том, что армянским пленным, находящимся в Баку, дают запрещенные психотропные вещества, чтобы спровоцировать заявления, которые усугубят напряженность в регионе".

17 декабря 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшему госминистру Рубену Варданяну было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение.

17 января в военном суде Азербайджана, в Судебном комплексе в поселке Говсаны, проведено первое, подготовительное, заседание по делу арестованных в 2023 году в Лачине руководителей Нагорного Карабаха. Дело ведет судебная коллегия из трех судей под председательством судьи Зейнала Агаева. На подготовительном заседании бывший президент Араик Арутюнян принес извинения за свои заявления об ударах по Гяндже. Адвокат бывшего госминистра Рубена Варданяна добился для своего подзащитного дополнительного времени для изучения дела.

В МИД Азербайджана 26 января опровергли заявление Пашиняна.

«Прозвучавшие в интервью премьер-министра Армении от 25 января утверждения о якобы применении психотропных веществ в отношении представителей сепаратистского режима с «целью провоцирования региональной эскалации» абсолютно необоснованны и являются совершенно нелепыми. Права и обязанности обвиняемых полностью обеспечены и разъяснены, весь судебный процесс и показания фиксируются. Обвинения в жестоком обращении с заключенными в Азербайджане были независимым образом расследованы, в том числе Международным комитетом Красного Креста, и установлено, что эти утверждения являются ложными», - говорится, в распространенном 26 января комментарии официального представителя МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

В Баку указанное заявление Пашиняна назвали показателем его «нервозности» в связи «с продолжающимся судебным процессом в отношении обвиняемых в военных преступлениях лиц, которых Армения когда-то открыто поддерживала всеми средствами ради продолжения акта агрессии и агрессивной политики против Азербайджана». 

«Государственная ответственность Армении как страны-оккупанта и агрессора и целый ряд ее незаконных деяний являются неопровержимым фактом. Таким образом, привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в этих деяниях, является справедливым делом, которое не может быть дискредитировано политическими манипуляциями», - далее заявил официальный представитель МИД Азербайджана.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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