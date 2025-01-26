Пашинян обвинил в применении психотропных веществ к армянким пленным

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан применяет запрещенные психотропные вещества к армянским пленным для получения показаний.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшему госминистру Рубену Варданяну было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе интервью "Общественному телевидению" 25 января заявил, что "у Еревана есть разведывательные данные о том, что армянским пленным, находящимся в Баку, дают запрещенные психотропные вещества, чтобы спровоцировать заявления, которые усугубят напряженность в регионе".

Пашинян отметил, что не считает "находящихся в Баку людей" своими политическими противниками. Более того, как он отметил, происходящее не только вызывает серьезное беспокойство, но и используется, чтобы провоцировать новую эскалацию в регионе. "Армянским пленным в Баку дают запрещенные психоактивные вещества, чтобы вынудить их делать заявления или давать показания, направленные на разжигание региональной эскалации. Мы прилагаем все доступные усилия, чтобы решить этот вопрос", - заявил Пашинян.

Он добавил, что все, что происходит сейчас с пленными в Баку, используется и будет использоваться против Армении. "Посредством всех доступных методов мы пытаемся решить этот вопрос", - резюмировал он.

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