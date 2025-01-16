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02:15, 16 января 2025

Апелляционный суд Тбилиси утвердил экстрадицию Афгана Садыгова

Афган Садыгов. Скриншот фото Publika.ge от 28.11.24, https://publika.ge/sasamartlom-sadigovisazerbaijanshi-eqstradirebaze-motkhovna-daakmayofila/

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Тбилисский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу азербайджанского журналиста Афгана Садыгова на решение об экстрадиции в Азербайджан, теперь оно считается вступившим в силу.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Тбилисский горсуд разрешил экстрадицию руководителя азербайджанского сайта Azel.Tv Афгана Садыгова вопреки доводам о политическом характере его преследования. Защита Садыгова обжаловала решение суда, а международные правозащитные организации призвали власти Грузии не допустить экстрадиции журналиста. Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы.

С 20 сентября 2024 года Афган Садыгов начал голодовку в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище, он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию, но согласился принимать йогурт с витаминами.

В Тбилисском апелляционном суде 15 января состоялось рассмотрение жалобы на решение об экстрадиции Афгана Садыгова.

Афгана теперь могут в любой момент выдать в Азербайджан

"К сожалению, жалоба была оставлена без удовлетворения. Апелляционный суд оставил в силе это политическое решение. Власти Грузии выполняют политический заказ азербайджанского режима. Это окончательное решение судебной системы Грузии. Афгана теперь могут в любой момент выдать в Азербайджан, где его ожидают пытки, следствие по сфабрикованным обвинениям, несправедливый суд и длительный тюремный срок", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жена журналиста Севиндж Садыгова.

Адвокат Садыгова Мариам Квелашвили подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что после вердикта апелляционного суда решение об экстрадиции вступает в силу. Однако, по ее словам, защита продолжит правовые шаги для предотвращения экстрадиции. При этом адвокат пока воздержалась от подробных комментариев о дальнейших действиях защиты, сославшись на конфиденциальность информации.  

Состояние Афгана тяжелое, он даже в суд не смог явиться

Тем временем Садыгов, со слов супруги, продолжает 117-е сутки отказываться от еды. "Состояние Афгана тяжелое, он даже в суд не смог явиться. Только последние две недели он стал принимать йогурт с витаминами, до того он вообще только принимал воду", - сказала она.

Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

Незадолго до ареста Афган Садыгов опубликовал в Facebook* несколько критических постов. В одном из них он иронизировал по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа - отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку... Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. Кроме того, Садыгов резко критиковал полицию за жесткое подавление протестов.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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