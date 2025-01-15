Участники протестов в Тбилиси потребовали освободить задержанных

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Около здания парламента Грузии прошла акция протеста, участники которой призвали освободить задержанных и провести новые парламентские выборы.

Как писал "Кавказский узел", 13 января, на 47-й день протестов, на площади перед парламентом Грузии прошла акция протеста, участники которой потребовали освободить задержанных и провести новые выборы в парламент. В акции принял участие глава комитета Бундестага ФРГ по иностранным делам Михаэль Рот.

11 января силовики задержали не менее 10 человек в Батуми, в том числе основательницу интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели, которая обвиняется в нападении на силовика. 12 января на акциях с требованием освободить ранее задержанных, а также обвиненных по уголовным делам, было задержано не менее девяти человек в Тбилиси и восьми в Батуми.

В ночь на 15 января несколько тысяч человек вышли на проспект Руставели перед парламентом Грузии, перекрыв автомобильное движение. Митинг проходил в спокойной обстановке, полиция не вступала в противостояние с протестующими, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

Участники акции пояснили корреспонденту "Кавказского узла", что их основная цель - освобождение тех активистов, суды над которыми проходят в Тбилиси и в Батуми.

Освобождение политзаключенных - это первоочередная задача

"Сегодня и так мы все планировали прийти на митинг, чтобы напомнить партии "Грузинская мечта", что недопустимо узурпировать власть. Но, поскольку в этот же день были приняты решения о том, чтобы оставить в заключении несколько человек, этот митинг уже носит более акцентированный характер. Освобождение политзаключенных - это первоочередная задача", - сказал, в частности, 70-летний беженец из Абхазии Заза.

"В первую очередь мы требуем освобождения политзаключенных, но главная цель - проведение новых выборов", - добавила жительница Тбилиси, преподаватель музыки Катарина.

Двое молодых людей Джегре и Дамианэ пришли в национальных шапках - сванской и мтиульской. Они заявили, что, вопреки пропаганде "Грузинской мечты", настоящие хранители традиций находятся как раз среди протествующих.

"Мы здесь стоим потому, что они отнимают у нас родину, которая стояла свободной. Они у нас заберут все, если мы забудем о традиции защищать свою свободу", - сказал житель Тбилиси Джегре.

Мы отстаиваем нашу свободу

Его спутник Дамианэ на вопрос, почему он пришел в традиционной мтиульской папахе, ответил: "Во-первых, потому что холодно, а во-вторых, потому что я каждый день прихожу в шапке [жителей] разных уголков Грузии - то в мтиульской, то, как Джегре, в сванской, то в имеретинском или мегрельском башлыке. Я певец, это моя повседневная рабочая одежда, можно сказать. Но главное, что мы отстаиваем нашу свободу", - сказал он.

Женщина, отказавшаяся назвать свое имя, пришла с плакатом: "Тирания не воцаряется там, где нет рабов". "Ответственность - вот что не дает нам сложить руки. Мы всегда думаем о своих детях, о их будущем. […] И сегодня, когда мы живем свободно, знаем, что такое свобода, мы не хотим этого терять", - пояснила она.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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