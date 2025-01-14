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00:15, 14 января 2025

Депутат Бундестага присоединился к протестующим на Руставели

Михаэль Рот на акции в Тбилиси. Скриншот фото "Новости Грузия" от 13.01.25, https://t.me/NGnewsgeorgia/22106

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 47-й день протестов на площади перед парламентом Грузии собрались демонстранты, к которым присоединились участники нескольких шествий, в частности марша фармацевтов. Принял участие в акции и глава комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот.

Как писал "Кавказский узел", 11 января силовики задержали не менее 10 человек в Батуми, в том числе основательница интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели, которая обвиняется в нападении на силовика. 12 января на акциях с требованием освободить ранее задержанных, а также обвиненных по уголовным делам, были задержаны не менее девяти человек в Тбилиси и восьми в Батуми.

На проспекте Руставели акция протеста продолжается 47-й день. Перед парламентом собрались граждане с требованием освобождения задержанных граждан и назначения переизбрания, они перекрыли движение у парламента,Параллельно с акцией на проспекте Руставели проходил митинг возле "Общественного вещателя", откуда участники протеста также направились шествием к парламенту, сообщило 13 января издание "Интерпрессньюс".

К акции у парламента присоединились участники нескольких протестных шествий, в частности, шествия фармацевтов, сообщил сегодня Telegram-канал Tbilisi Life.

Член Бундестага Германии, глава Комитета по иностранным делам, Михаэль Рот пришел поддержать протестующих на проспекте Руставели. 

"В моей стране мои граждане критикуют меня как парламентария почти каждый день, и это хорошо, потому что это шанс стать лучше. Но это правительство <"Грузинской мечты"> не хочет становиться лучше, оно просто хочет уничтожить будущее страны", - привело его слова агентство "Новости Грузии" в своем telegram-канале.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Грузии заявил, что страна до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в Грузии начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел",

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