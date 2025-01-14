Депутат Бундестага присоединился к протестующим на Руставели

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На 47-й день протестов на площади перед парламентом Грузии собрались демонстранты, к которым присоединились участники нескольких шествий, в частности марша фармацевтов. Принял участие в акции и глава комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот.

Как писал "Кавказский узел", 11 января силовики задержали не менее 10 человек в Батуми, в том числе основательница интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели, которая обвиняется в нападении на силовика. 12 января на акциях с требованием освободить ранее задержанных, а также обвиненных по уголовным делам, были задержаны не менее девяти человек в Тбилиси и восьми в Батуми.

На проспекте Руставели акция протеста продолжается 47-й день. Перед парламентом собрались граждане с требованием освобождения задержанных граждан и назначения переизбрания, они перекрыли движение у парламента,Параллельно с акцией на проспекте Руставели проходил митинг возле "Общественного вещателя", откуда участники протеста также направились шествием к парламенту, сообщило 13 января издание "Интерпрессньюс".

К акции у парламента присоединились участники нескольких протестных шествий, в частности, шествия фармацевтов, сообщил сегодня Telegram-канал Tbilisi Life.

Член Бундестага Германии, глава Комитета по иностранным делам, Михаэль Рот пришел поддержать протестующих на проспекте Руставели.

"В моей стране мои граждане критикуют меня как парламентария почти каждый день, и это хорошо, потому что это шанс стать лучше. Но это правительство <"Грузинской мечты"> не хочет становиться лучше, оно просто хочет уничтожить будущее страны", - привело его слова агентство "Новости Грузии" в своем telegram-канале.