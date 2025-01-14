Карабахские активисты назвали задачи по защите прав беженцев

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В новом году общественные организации, которые защищают права карабахских беженцев, намерены консолидировать свою деятельность и добиться от властей Армении внимания к проблемам карабахцев.

Как информировал "Кавказский узел", в конце декабря 2024 года неправительственные организации Нагорного Карабаха приняли решение объединить усилия для борьбы за права беженцев в следующем году. Карабахцы сочли такое решение запоздалым, но надеются, что НПО начнут активней работать на благо беженцев.

О том, каких успехов достигли карабахские активисты на поприще защиты прав беженцев в прошлом году, корреспонденту "Кавказского узла" 13 января рассказали омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян, председатель общественной организации "Возвращение в Дизак" Маргарита Карамян, председатель молодежной социальной организации "Равные возможности" Артак Мкртчян и представитель Общественного совета Нагорного Карабаха Ашот Саргсян.

Гегам Степанян рассказал, какую работу его офис провел в прошлом году.

В 2024 году офис "сформировал юридическую платформу, которая работает на формирование стратегических международных исков с целью защиты прав подвергшегося геноциду народа Арцаха (Нагорного Карабаха)", "эти работы будут продолжены в 2025 году", сообщил, в частности, Степанян.

"Собираем факты об уничтожении культурного наследия Арцаха (Нагорного Карабаха) и имущества коренного населения, готовится обращение в ЕСЧП по части требования эксгумации тел погибших в сентябре 2023 года, планируются форумы по проблеме Арцаха (Нагорного Карабаха) и его народа, куда будут приглашены эксперты международного уровня. В контексте защиты политических, юридических, социальных прав порядка 150 тысяч насильственно перемещенных из Арцаха (Нагорного Карабаха) представлены доклады и иски в международные инстанции – это о праве на возвращение, на имущество, на социальную справедливость", – перечислил Степанян.

Упущением в 2024 году правозащитник посчитал то, что карабахское общество "не может консолидировать свои силы, чтоб полноценно и целенаправленно использовать свой потенциал в вопросе защиты своих прав".

"Нам приходится работать, преодолевая множество вызовов, в том числе внутри Армении", - также сообщил Степанян.

"Власти Армении считают арцахский вопрос закрытым, игнорируя все попытки в продвижении защиты индивидуальных и коллективных прав армянского народа на Арцах (Нагорный Карабах). Но нам удалось добиться того, чтобы вопрос Арцаха (Нагорного Карабаха) не был закрыт, что можно считать успехом. И в новом году этот вопрос будет на повестке", - добавил омбудсмен.

Главным упущением всего армянского общества в прошлом году стало то, что "так и не выяснили, что есть Армения для Арцаха (Нагорного Карабаха) и что есть Арцах (Нагорный Карабах) для Армении", заявила Маргарита Карамян.

"На встречах международные эксперты говорят нам, карабахским активистам и общественным организациям, что нам необходимы программа и некий орган, который будет уполномочен представлять ваши права. К сожалению, за целый год в контексте защиты прав беженцев из Арцаха (Нагорного Карабаха) очень мало сделано, а по итогу, можно сказать, ничего не сделано. А все потому, что мы допустили, чтобы в Армении постоянно на первый план выдвигали лишь социальные вопросы, заявляя, что проблема беженцев носит лишь социальный аспект", - отметила она.

"Проблема Арцаха (Нагорного Карабаха) – это политический вопрос, и необходимо добиться, чтобы этот вопрос внесли в повестку деятельности различных платформ на международном уровне. Игнорируя политическую проблему Арцаха (Нагорного Карабаха), невозможно достичь успехов в решении социальных проблем. Потому, можно сказать, что целый год потерян, тогда как за это время можно было бы совместными усилиями добиться признания в вопросе гражданских и политических правах беженцев", - заявила Карамян.

По ее словам, "в новом году необходимо создать орган, который объединит всех активных общественных деятелей, правозащитников, общественные организации, выявить важные проблемы и работать в этом направлении. При этом важным фактором в деятельности этого органа должно стать серьезное отношение к политическим вопросам. Потому что, если мы будем поднимать только социальные вопросы, то опять придем к провалу", - добавила Маргарита Карамян.

"2024 год был трудным в психологическом и социальном плане, так как, находясь в состоянии стресса, беженцы с трудом воспринимали реальность", - заявил Артак Мкртчян.

"В Армении вместе с социальными проблемами арцахцы (карабахцы) столкнулись с юридическими – статус, гражданство. Кроме того, общественный и гражданский сектор оказался в раздробленном состоянии. Лишь к концу года организации стали регистрироваться, восстанавливать свою деятельность и задумываться об объединение и совместной деятельность в контексте защиты прав арцахцев", - рассказал он.

Мкртчян отметил, что "в 2025 году необходимо в первую очередь проводить активную работу по двум направлениям – это проблема жилья и миграция, которые взаимосвязаны". По его мнению, "прекращение государственной социальной программы "40+10 тысяч драмов станет катастрофической для беженцев, на фоне высокой арендной платы за жилье".

Для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10": каждому беженцу выделяется 40 тысяч драмов (около 103 долларов) для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на трудоспособных людей, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с инвалидностью и пенсионеры. Эти уязвимые группы будут получать по 40 тысяч драмов до июня, а с июля по декабрь - по 30 тысяч драмов. Также с 2025 года будет прекращена соцвыплата тем беженцам, которые получали лишь 10 тысяч драмов на коммунальные услуги. Беженцы заявили, что после сворачивания социальных программ им не будет хватать денег даже на аренду жилья.

"Наши исследования выявили, что завершение программы "40+10" создает у насильственно перемещенных страх оказаться на улице. А жилищная программа не способствует решению проблем с жильем, что наталкивает многих искать возможности уехать из Армении. Туда, где можно больше заработать и прокормить семью. При этом люди согласны, что полученное жилье по госпрограмме – это временное жилье. В случае возвращения в Арцах (Нагорный Карабах) они готовы оставить его и вернуться в свои дома. К сожалению, правительство Армении не принимает наши замечания. А уезжающие из Армении беженцы в будущем могут лишиться права голоса для определения статуса Арцаха (Нагорного Карабаха). Может, если будет коллективное обращение, власть обратит внимание на наши предложения. Поэтому в 2025 году необходимо объединение общественного сектора для защиты наших политических и социальных прав. Я надеюсь, что цели по объединению карабахских НПО в 2025 году будут достигнуты", – отметил активист.

Ашот Саргсян считает "минусом в 2024 году то, что представители карабахских ведомств, структур, организаций, церкви из-за крайне пассивной деятельности потеряли доверие народа".

"Народ Арцаха (Нагорного Карабаха) остался один на один со своими проблемами. Целый год большая часть арцахской общественности, простые люди, ждали, что власть, депутаты, общественный сектор начнут защищать их права на социальную справедливость и достойную человеческую жизнь или потребуют их соблюдения. Я надеюсь, что в 2025 году такого поведения не будет, и каждая структура займется своими прямыми обязанностями", - сказал Саргсян.

В тоже время он отметил, что "заботу о народе в первую очередь должны проявить церковь и общественные организации, так как люди больше всего от них ждут действия".

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

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