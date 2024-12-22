Карабахцы сочли запоздалым решение НПО объединиться для защиты прав беженцев

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Неправительственные организации Нагорного Карабаха приняли решение объединить усилия для борьбы за права беженцев в следующем году. Карабахцы сочли такое решение запоздалым, но надеются, что НПО начнут активней работать на благо беженцев.

Как информировал "Кавказский узел", вынужденные переселенцы ранее заявили, что надеются вернуться в Нагорный Карабах и опасаются лишиться права на возвращение, если примут гражданство Армении. По данным на начало октября, лишь три процента беженцев приняли гражданство Армении. 29 ноября более 30 армянских общественно-политических и религиозных организаций, работающих в разных странах, призвали создать платформу для обеспечения беженцев из Нагорного Карабаха правом на коллективное возвращение на родину.

Более 30 НПО Нагорного Карабаха на встрече 21 декабря в Ереване приняли решение начать консультации с другими общественными организациями, чтобы в следующем году объединить усилия для более активного продвижения интересов и нужд беженцев.

В ходе обсуждения было выделено три вопроса, отмеченные как приоритетные. Это право на возвращения карабахцев на родину, более активное представление права депортированных карабахцев на международных платформах и решение социально-бытовых проблем беженцев.

Активист карабахского движения, зампредседателя организации «Крунк» Аркадий Карапетян, координируя обсуждение, заявил: «В консолидации я вижу наше спасение».

«На повестке выдвинуты цели, которые предстоят обсудить и найти пути их выполнения. Это содействие коллективному, безопасному и достойному возвращению народа Арцаха в Арцах (Нагорный Карабах), защита и отстаивание прав народа Арцаха (Нагорного Карабаха) на различных платформах, сохранение субъектности Республики Арцах (Нагорный Карабах) и самобытности народа, поддержка усилий по удовлетворению текущих гуманитарных потребностей народа Арцаха (Нагорного Карабаха). Консолидация гражданского общества Арцаха (Нагорного Карабаха) создаст реальные возможности для достижения этих целей», - сказал Карапетян.

Итогом встречи стало решение начать консультации между организациями с целью консолидации и сотрудничества.

По данным Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, почти 70 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха обосновались в различных населенных пунктах в областях Армении, остальные в столице. Покинули Армению, по последним отчетам СНБ Армении, более 19 500 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, вернулись вновь - более 8 200 человек.

Общественные организации Нагорного Карабаха должны были год назад принять решение о консолидации, так как они могли бы серьезно повлиять на правительственные решения в социальных вопросах, и, представляя права депортированных карабахцев на международных платформах, могли бы добиться большей эффективности, чем государственный структуры, считает политолог, эксперт ереванского Регионального центра демократии и безопасности Арам Тадевосян.

«Учитывая напряженную ситуацию в мире, есть опасность, что вопрос Арцаха (Нагорного Карабаха) может быть задвинут на задний план, но общественные организации, как представители народа, в случае сплоченной активной деятельности могли бы воздействовать, чтобы подобного не случилось», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" беженцы из Нагорного Карабаха признались, что в вопросах поддержки приходится больше надеяться на себя и близких, чем на государственные и негосударственные структуры.

Карлен Захарян из Степанакерта устроился на работу лишь четыре месяца назад. У него двое детей. «Зарплата выше 300 долларов, но, учитывая потребности детей, денег еле хватает на питание и оплату коммунальных расходов. Я, жена и дети получаем по 50 тысяч драмов (по 126 долларов), но все 200 тысяч (506 долларов) отдаем на аренду жилья. Искали в Ереване жилье подешевле, но всегда нет нормальных бытовых удобств. До переезда в Ереван мы жили в Горисе, но из-за безработицы переехали в столицу. Жене тоже обещали работу продавцом в супермаркете. Но это не решит проблемы с жильем, а если с апреля социальную помощь будут получать только дети, и то в сокращенном виде, то придется разбираться с владельцами квартиры. Я уже говорил с ним, он не желает снизить цену. Очень надеюсь, что в апреле правительство примет решение в пользу беженцев, чтобы простые семьи не оказались на улице», - сказал мужчина.

Для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10": каждому беженцу выделяется 40 тысяч драмов (около 103 долларов) для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на трудоспособных людей, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с инвалидностью и пенсионеры. Эти уязвимые группы будут получать по 40 тысяч драмов до июня, а с июля по декабрь - по 30 тысяч драмов. Также с 2025 года будет прекращена соцвыплата тем беженцам, которые получали лишь 10 тысяч драмов на коммунальные услуги. Беженцы заявили, что после сворачивания социальных программ им не будет хватать денег даже на аренду жилья.

Относительно консолидации карабахских НПО, мужчина сказал, что не верит ни правительству, ни представителям общественных организаций Нагорного Карабаха, "так как за прошедший год они были пассивны, простые люди были в недоумении от их бездействий, всем этим деятелям придется хорошенько постараться, что вернуть внимание и доверие людей.

«Когда я говорю, что каждый из нас получает ежемесячно порядка 120 долларов, мои знакомые в Европе удивляются, признаются, что думали, что сумма намного больше», - сказала Нина Гаспарян из Степанакерта.

Надо разобраться, почему они начали сейчас думать о консолидации?

«Это означает, что о социальном положении беженцев в Армении распространяется ложная информация. Но неужели об этом не знали наши общественные организации? Надо разобраться, почему они начали сейчас думать о консолидации? Все находимся в трудной ситуации, а с апреля нового года будет еще труднее. Все понимают это хорошо и, надеюсь, это понимание перейдет в конкретные действия», - сказала женщина.

"Если представители НПО смогут отложить в сторону свои личные амбиции, то, возможно, у них получится отстаивать интересы народа, но в это с трудом вериться", - заявил Зармик Петросян из Нагорного Карабаха.

«Деятельность многих нам хорошо известна. Многие организации существовали в Арцахе (Нагорном Карабахе) десятилетиями. Я очень надеюсь, что они поняли наконец-то, что рассчитывать на государство и бюджет не приходится, надо уже заниматься действительной деятельностью, которого от них ожидают люди», - отметил мужчина.

Оказавшись на грани нищеты, с риском быть выгнанными владельцами жилья, многие люди будут недовольны властями Армении

Сильва Гаспарян из Аскеранского района заметила, что "объединившись, первоочередное до властей Армении должно быть донесено, что если программа «40+10 тысяч драмов» будет прекращена, то всем карабахским семьям, безработным или с небольшой зарплатой, где нет людей, входящие в социальные категории, выжить будет очень трудно". "Оказавшись на грани нищеты, с риском быть выгнанными владельцами жилья, многие люди будут недовольны властями Армении. Это может привести к протестам. И, возможно, к новому потоку миграции», - выразила мнение женщина.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

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