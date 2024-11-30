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08:31, 30 ноября 2024

Армянские НПО призвали обеспечить возвращение беженцев в Нагорный Карабах

Карабахские беженцы. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 30 армянских общественно-политических и религиозных организаций, работающих в разных странах, призвали создать платформу для обеспечения беженцев из Нагорного Карабаха правом на коллективное возвращение на родину.

Как информировал "Кавказский узел", вынужденные переселенцы ранее заявили, что надеются вернуться в Нагорный Карабах и опасаются лишиться права на возвращение, если примут гражданство Армении. По данным на начало октября, лишь три процента беженцев приняли гражданство Армении. Получение гражданства не влияет на право возвращение в Карабах, заверил 29 ноября замглавы МВД страны.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года – только 14 армян, заявили карабахские правозащитники. В годовщину военных действий карабахцы рассказали, что были вынуждены уехать, когда их населенные пункты стали подвергаться обстрелам и в них вошли азербайджанские силовики.

Более 30 правозащитных, политических и религиозных организаций, которые ведут свою деятельность в разных странах, выступили с совместным призывом создать международную платформу для переговоров с целью реализации под международным мандатом права вынужденных переселенцев на возвращение в Нагорный Карабах.

В совместном заявлении, опубликованном на сайте Армянского национального комитета Америки (ANCA) содержится призыв "создать международную платформу для переговоров между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и другими региональными и глобальными заинтересованными сторонами, чтобы под международным мандатом обеспечить всеобщее признанное право армянских беженцев из Нагорного Карабаха на коллективное возвращение на родину.

"В 2023 году, более 150 000 коренных армян были насильственно изгнаны из своей исторической родины, на которой они проживали тысячелетиями. Переселению предшествовала десятимесячная блокада, лишившая армянское население региона продовольствия, медикаментов, топлива, электричества и других жизненно необходимых ресурсов, что является грубым нарушением международного права", – говорится в совместном заявлении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Право на возвращение на родину является всеобщим принципом, признанным международным правом, который гарантирует каждому человеку право добровольно вернуться в страну своего происхождения, независимо от гражданства или статуса. Это право закреплено в ряде договоров и конвенций, включая Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года и в 4-ой Женевской конвенции 1948 года, сказано в заявлении.

Организации напомнили, что Международный суд ООН (МС) признал право армян на возвращение в Нагорный Карабах, вынеся юридически обязательное постановление о временных мерах после исхода из Нагорного Карабаха. Суд призвал власти Азербайджана "обеспечить, чтобы лица, покинувшие Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года и желающие вернуться, могли сделать это безопасно, беспрепятственно и в кратчайшие сроки", отмечается в обращении.

Заявление в том числе подписали Армянский совет Америки, Армянская ассоциация адвокатов, Армянский евангелический союз Северной Америки, Армянская революционная федерация, Армянская молодежная федерация, Греко-американский совет лидеров, Арцахский союз и другие организации, указано на сайте Армянского национального комитета Америки (ANCA).

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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