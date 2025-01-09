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03:16, 9 января 2025

Военный из Икрянинского района убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Павел Занозин из села Икряное убит на Украине. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 430 бойцов из Астраханской области. 

Как информировал "Кавказский узел", к 5 января власти регионов признали убитыми на Украине 5600 бойцов с юга России, в том числе 429 - из Астраханской области. 

43-летний Павел Занозин из села Икряное, убитый на Украине, был похоронен в родном селе 30 декабря, сообщила районная администрация. 

По информации чиновников, Занозин в свое время служил в Чечне, а в 2010 году участвовал в некой операции в Хасавюрте. В зону боевых действий на Украине отправился в сентябре 2022 года “по зову сердца”, был убит в октябре 2024 года, говорится в публикации официального телеграм-канала администрации. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 430 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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