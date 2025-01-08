Студенты семи вузов в Тбилиси потребовали новых выборов

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Акции с требованием освобождения арестованных во время протестов против приостановки евроинтеграции и проведения новых выборов проходят в семи высших учебных заведениях Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 7 января, на 41-й день ежедневных протестов, участники акции у парламента Грузии разместили плакаты с достижениями правящей партии "Грузинская мечта". В числе "заслуг", представленных на 41-м плакате, есть закон об иноагентах и отток граждан Грузии за границу.

Студенты государственных и частных университетов проводят акции протеста. Они требуют освобождения арестованных за участие в акциях протестов против приостановки евроинтеграции, а также проведения новых парламентских выборов. Акции проходят в консерватории, Академии искусств, университете Илии, Тбилисском государственном университете, Аграрном и Театральном университетах, а также университете бизнеса и технологий, сообщила сегодня телекомпания "Пирвели".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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