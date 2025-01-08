Зоопарк в Шахтах принял на лечение спасенных в Анапе птиц

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Расположенный в Ростовской области парк птиц "Малинки" принял на лечение 17 чернозобых гагар, которые пострадали при разливе нефтепродуктов около Анапы.

Как писал "Кавказский узел", 6 января власти Краснодарского края отчитались о спасении более 5,6 тысячи пострадавших от мазута птиц.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Южный парк птиц "Малинки", расположенный около города Шахты в Ростовской области, принял на лечение и реабилитацию 17 краснокнижных чернозобых гагар, которые пострадали при разливе нефтепродуктов в районе Анапы, сообщает 7 января РИА "Новости" со ссылкой на директора по развитию парка Элеонору Моргунову.

Птицы, которые были доставлены в "Малинки", находятся в крайне тяжелом состоянии, у них сильная интоксикация от нефтепродуктов. Парк за свой счет будет их содержать и лечить, однако проблема в том, что данный вид не живет в неволе.

По словам главного ветеринара парка Александра Лашко, гагары прибыли после отмывки от нефти. У них наблюдается снижение жирового защитного слоя. Пока нет возможности выпустить их даже в озеро, расположенное на территории парка.

5 января волонтеры, которые спасают птиц в Анапе, сообщили, что десятки чомг погибли на воле от переохлаждения, так как жировой слой на их перьях не восстановился после очистки от мазута. Экологи потребовали от властей создать реабилитационный центр для птиц. Руководство краснодарского "Сафари-Парка" отказалось пускать на территорию волонтеров, которые привезли спасенных в Анапе птиц. Волонтеры хотели удостовериться, что ослабленных птиц не выпустят на волю, где они гарантированно погибнут. Лишь 7 января руководство парка согласилось пропустить одного волонтера к вольерам с птицами.

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