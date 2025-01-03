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22:47, 3 января 2025

Рост зарплат чиновников стал фактором расширения протестов в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Резкое повышение зарплат чиновников в Грузии способно активизировать и расширить протесты, существенная разница между доходом представителей власти и средней зарплатой станет в глазах граждан еще одним аргументом против “Грузинской мечты”.  

Как писал "Кавказский узел", с января 2025 года зарплаты депутатов парламента и членов правительства Грузии выросли на 60-80%, а зарплата премьер-министра - почти в четыре раза.  При этом пенсии по возрасту с 2025 года увеличены лишь на 35 лари (около 12 долларов США). 

Увеличение зарплат высокопоставленных грузинских чиновников и депутатов парламента “Кавказскому узлу” прокомментировали доктор экономических наук Михаил Токмазишвили и аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили. Эксперты полагают, что заметный рост доходов представителей правящей партии укрепит негативное отношение к “Грузинской мечте” в обществе.  

«Обычно зарплата штатных сотрудников в разных странах не очень высока. В Грузии средняя зарплата составляет примерно 2 тысячи лари (714 долларов), а у премьера и у депутатов зарплата где-то 12-14 тысяч (4,3 – 5 тысяч долларов), разница очень большая. Это может настроить людей против государственных чиновников. Я думаю, что государственные чиновники тоже считают, что их время скоро уйдет, они стараются накопить немного побольше, поэтому такая разница в зарплате», - сказал Михаил Токмазишвили

По словам экономиста, в обществе заметно негодование в связи со столь значительным ростом зарплат чиновников. Недовольство людей правительством обостряется на фоне социальных проблем и резкого неравенства доходов. Он напомнил, что всплеск такого недовольства был во время президентства Эдуарда Шеварднадзе, в 2002 году, когда многим людям в Грузии доходов не хватало на жизнь, однако тогда восстание не было обращено против чиновников, так как разница между их зарплатами и средней зарплатой была небольшой. После этого, по словам Токмазишвили, в Грузии не было бунтов на почве социальных проблем, однако политические протесты населения всегда тесно связаны с социально-экономическими проблемами.

Повышение зарплат чиновников может стать дополнительным катализатором протестов сторонников евроинтеграции, поскольку население видит, что власть заботится только о своем благополучии, указал Каха Гоголашвили. «Это новый дополнительный аргумент в пользу того, что это правительство нужно менять. Недовольство социального характера добавляет очень важный аспект и создает фон настроений», - сказал он.

Политолог обратил внимание, что граждан ожидает ухудшение социально-экономического положения из-за международной изоляции, в которую попадает Грузия. Люди не оставят без внимания, что в условиях экономической нестабильности правительство увеличивает и без того достаточно высокие зарплаты своим чиновникам 

«Очень многие уже проявляют недовольство. Для людей кардинально важно провести новые выборы в парламент, они фокусируются больше на этом, чем на каких-то социальных требованиях, которые вторичны. Люди ничего не хотят от этого правительства - ни повышения пенсий, ничего. Они хотят одного - чтобы это правительство убрали», - сказал он.

Он не исключил, что по мере ухудшения социально-экономического положения в стране могут возникнуть и протесты чисто социального характера, но это зависит от того, насколько быстро будет усугубляться ситуация.  На основе политических требований, таких как требование новых парламентских выборов, могут возникнуть и социально-экономические протесты.

«Эта ситуация давно длится в Грузии. Пенсии действительно ни на что не хватает: или оплачивать коммунальные расходы, или платить за еду, или за лекарства, об одежде даже речи нет, надо выбирать. В Грузии еще сильны социальные связи между родственниками и знакомыми, люди помогают друг другу. «Хлебный бунт» в Грузии бывает редко, так как население очень толерантно к подобному - оно не требует хлеба от правительства, а старается самостоятельно добывать его. Очень многие уезжают за границу на заработки, но общее недовольство растет», - сказал Гоголашвили.

Не менее пяти грузинских чиновников, в частности советник председателя ЦИК, юрист Нацгентства публичного реестра, руководитель Центра по делам несовершеннолетних и главы отделов Центра по предупреждению преступности, заявили в начале января об увольнении по политическим мотивам. Ранее чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Аналитик обратил внимание, что правящая партия активно пытается заглушить критические голоса - именно с этой целью “Грузинская мечта” прибегает к увольнению госслужащих, выступивших против внешнеполитического курса страны. 

«Таким образом власти пытаются затянуть гайки, однако сложно прогнозировать, как это сработает. Есть вероятность что некоторые люди побоятся выступать, потому что у них есть семьи, дети, долги и кредиты. Но это может дать и обратный эффект – «Грузинская мечта» может потерять последних своих сторонников», - сказал он.

Эксперт привел в пример протестное письмо 270 сотрудников министерства иностранных дел, распространенное после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о приостановлении процесса интеграции до конца 2028 года. Он предположил, что власти не уволят из ведомства 270 человек, а авторов письма, в свою очередь, не пугала возможность увольнения, раз они выступили против действий правительства. 

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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