Чиновники разных уровней выразили несогласие с приостановкой евроинтеграции Грузии

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Протестуя против решения "Грузинской мечты" приостановить процесс евроинтеграции, в отставку подали несколько послов и заместитель министра иностранных дел Теймураз Джанджалия. Свое несогласие с позицией властей выразили сотрудники ряда ведомств.

Как писал "Кавказский узел", участники акции протеста против приостановки вступления Грузии в Евросоюз 30 ноября перекрыли проезжую часть проспекта Руставели в центре Тбилиси и возвели баррикады. К зданию парламента стянуты силовики и спецтехника. Ближе к полуночи силовики применили водомет для разгона сторонников евроинтеграции, полиция заявила о насильственном характере акции протеста. На акциях задержаны до 130 человек.

Активисты и оппозиционеры заявили, что силовики в Тбилиси безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. Сегодня утром силовики вновь разогнали протестующих. По данным МВД, 29 ноября и в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских.

Протестуя против решения "Грузинской мечты" приостановить процесс евроинтеграции, в отставку подал заместитель министра иностранных дел Теймураз Джанджалия, пишет 30 ноября "Мтавари архи".

Ранее в отставку подали также несколько послов, в частности, посол Грузии в США Давит Залкалиани. Исполняющий обязанности посла в Италии Ираклий Векуа написал на своей странице в соцсети Facebook*: "Сейчас такое время, и я делюсь своими мыслями с вами, друзьями, коллегами, с теми, кто думает, что я прав, и с теми, кто думает, что нет. Сегодня с этими мыслями я говорю "нет" и прощаюсь с МИД".

Ранее в отставку подал посол Грузии в Нидерландах Давид Соломония. "Я осуждаю любое насилие и покидаю должность Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в королевстве Нидерланды", - говорится в его заявлении.

Также уходит в отставку посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе. "Для меня было честью и привилегией более 10 лет служить национальным интересам моей страны и вносить скромный вклад в ее суверенитет и территориальную целостность, которые неотделимы от европейских и евроатлантических устремлений. Грузия - это Европа", - написала она.

Также в отставку ушел посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили, который выразил солидарность с участниками акции протеста.

По данным "Формулы", число сотрудником МИД Грузии, которые выступили против приостановки евроинтеграции, достигло 80 человек.

До 130 сотрудником мэрии Тбилиси заявили о своем несогласии с решением "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления Грузии в Евросоюз. Они распространили специальной заявление, в котором говорится, что решение правящей партии не соответствует цели, заявленной гражданами страны, которая отражена в статье 78 Конституции Грузии, пишет 30 ноября "Интерпрессньюс".

"Мы были, есть и остаемся верны нашим гражданам, Конституции, тем европейским ценностям и курсу, который избрала наша страна, и в рамках нашей деятельности продолжаем содействие ее формированию как европейского государства", - говорится в заявлении.

От решения "Грузинской мечты" дистанцировалась часть сотрудников Службы защиты персональных данных Грузии. "Мы, действующие сотрудники Службы защиты персональных данных, всегда были и остаёмся приверженцами европейских ценностей. Мы гордимся успехами, достигнутыми на пути евроинтеграции Грузии благодаря нашей самоотверженной работе, и вкладом каждого из нас в этот процесс", - цитирует их заявление "Грузия-онлайн".

Отмежевались от решения правящей партии приостановить процесс евроинтеграции 15 сотрудников мэрии Батуми. "Мы заявляем четко и однозначно, что отмежевываемся от решения о приостановке процесс вступления Грузии в Европейский союз до 2028 года и от всех причин, вызвавших это решение", - заявили они.

Протестуя против решения властей, приостановили обучение десятки частных университетов и школ, а также пять государственных вузов, кроме того, приостановлена работа турфирм, бизнес-организаций, ряда ресторанов и кафе. Свое несогласие с позицией "Грузинской мечты" заявили сотрудники Конституционного суда, Национального центра по контролю заболеваний, Дома юстиции, министерства обороны.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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