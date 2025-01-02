Пользователи соцсети потребовали ясности о распределении турналога в Нальчике

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Власти Нальчика должны пояснить, на что именно пойдут полученные от туристов средства, заявили пользователи Instagram*, и усомнились, что деньги пойдут на благоустройство города.

Как писал "Кавказский узел", туристический налог с минимальной ставкой сто рублей в день с 1 января начали взимать в Нальчике. Жители Кабардино-Балкарии, как и ряд льготных категорий освобождены от уплаты налога. Сбор позиционируется властями как вклад в благоустройство.

Пользователи Instagram*-паблика chp.nalchik после сообщения о введении с 1 января в Нальчике туристического налога усомнились, что полученные в результате средства действительно пойдут на благоустройство города.

"На благоустройство чего только не списали. Увидим ли мы это благоустройство?" - поинтересовался пользователь rigel260755.

Других пользователей возмутил сам факт введения нового налога. "Налог на воздух когда будет?" - спросил Kari_kar777.

Marina2625216 предположила, что проблемы республики связаны с нецелевым расходованием средств, а ели бы его не было, на все в республике хватило бы денег. "Пенсии маленькие, зарплаты позорные, о чем вы говорите?" - прокомментировала она факт введения налога.

На chp.nalchik подписаны 415 тысяч пользователей, публикация о введении турналога к 17.44 мск 2 января набрала 64 отметки "нравится" и семь комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что в Нальчике будет построен пятизвездочный отель, объем инвестиций на его строительство превысит 860 миллионов рублей. Часть пользователей Instagram* сочла, что подобный проект не нужен в республике на фоне нерешенных социальных проблем, другие отметили, что подобные объекты могут дать толчок развитию туризма и экономики в Кабардино-Балкарии.

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