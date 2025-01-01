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18:26, 1 января 2025

Туристический налог введен в Нальчике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Туристический налог с минимальной ставкой сто рублей в день начали взимать в Нальчике. Сбор позиционируется властями как вклад в благоустройство.

Минимальная сумма туристического налога (туристического сбора - прим. "Кавказского узла") в столице Кабардино-Балкарии, который начал действовать с 1 января, составит 100 рублей с человека. Ставка будет ежегодно повышаться и с 2029 года составит 5% от налоговой базы. Сумму взносов включат в стоимость номеров, сообщило сегодня ТАСС.

"В последние годы в Нальчике значительно вырос турпоток. Это повлекло за собой нагрузку на городскую инфраструктуру. Средства, которые будут поступать в казну от этого налога мы планируем направить на благоустройство парковых зон, территорий общего пользования, а также обустройство новых мест притяжения. Для нашего города - это безусловно возможность для развития туристической инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова мэра города Таймураза Ахохова.

В числе тех, кого освободили от уплаты налога, находятся жители КБР, Белгородской, Курской, Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик, многодетные семьи, дети до 14 лет, пострадавшие в результате природных или техногенных ЧС, граждане находящиеся на лечении в рамках ОМС, указано в сообщении. 

"Кавказский узел" также писал, что в Нальчике будет построен пятизвездочный отель, объем инвестиций на его строительство превысит 860 миллионов рублей. Часть пользователей Instagram* сочла, что подобный проект не нужен в республике на фоне нерешенных социальных проблем, другие отметили, что подобные объекты могут дать толчок развитию туризма и экономики в Кабардино-Балкарии.

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Автор: "Кавказский узел"

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