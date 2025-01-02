Массовая драка в Анапе обеспокоила Следком

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В Анапе у здания горсуда произошла массовая драка, Следственный комитет начал проверку.

Инцидент случился в ночь на 30 декабря, однако сообщения о нем появились в соцсетях только 1 января.

"Новогодняя многонациональная драка произошла этой ночью в Анапе возле здания городского суда Группа мужчин... в ходе словесной перепалки устроила драку. Сторож суда вызвал полицию, но та не доехала", - говорится в сообщении, опубликованном, в частности, в телеграм-канале Краснодар | Телетайп. Публикация сопровождается видео, на котором видно, как около двадцати человек окружили нескольких дерущихся. На видео звучит табуированная лексика.

Личности всех участников драки установлены, отчитались в МВД по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале.

После публикаций в региональных пабликах на инцидент обратили внимание в Следкоме. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР провести проверку, сообщила пресс-служба Следкома.

"Кавказский узел" ранее сообщал о массовой драке в поселке Афипский Северского района Кубани, в которой приняли участие 11 работников нефтезавода, прибывших из других регионов, и один местный житель. 9 сентября МВД сообщило, что 12 участников массовой драки в поселке Афипском приговорены к административным арестам на сроки от двух до семи суток за неподчинение силовикам. Кроме того, заключен под стражу уроженец Чечни, которого следователи считают активным участником драки. Он подозревается по уголовному делу о хулиганстве. По версии следствия, в ночь на 7 сентября приезжий и двое его знакомых около Дома культуры на улице Победы в поселке Афипском Северского района спровоцировали конфликт с мужчиной и женщиной. В результате они избили местного жителя, нанеся его здоровью вред средней степени тяжести. Также приезжий ударил женщину кулаком в область груди. На место были вызвали силовики. 7 ноября стало известно, что дело передано в суд.

Напомним, после массовой драки между приезжими и местными жителями администрация поселка Афипский приняла решение создать народную дружину, чтобы усилить охрану общественного порядка.

Ранее, 13 сентября, опрошенные "Кавказским узлом" аналитики высказали мнение, что ксенофобские настроения жителей Кубани стали причиной массовой драки в Афипском.

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