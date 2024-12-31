Аэропорт Владикавказа возобновил работу

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Возобновлена работа аэропорта Владикавказа, который был закрыт после атаки беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром военные сбили беспилотник над полигоном Шалхи. В связи с атакой дрона аэропорт Владикавказа был закрыт для приема и отправки самолетов.

Аэропорт возобновил работу, сообщил в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "Аэропорт «Владикавказ» открыт для приема и отправки самолетов", - написал он.

Напомним, второй за сегодня беспилотник был сбит в 10.20 мск над Пригородным районом. Жертв и разрушений нет, заявил глава республики.

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