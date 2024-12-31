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18:08, 31 декабря 2024

Аэропорт Владикавказа возобновил работу

Аэропорт во Владикавказе. Фото: https://gge.ru/press-center/news/novyy-aerovokzal-vo-vladikavkaze-otkroyut-do-kontsa-2022-goda/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возобновлена работа аэропорта Владикавказа, который был закрыт после атаки беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром военные сбили беспилотник над полигоном Шалхи. В связи с атакой дрона аэропорт Владикавказа был закрыт для приема и отправки самолетов.

Аэропорт возобновил работу, сообщил в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "Аэропорт «Владикавказ» открыт для приема и отправки самолетов", - написал он.

Напомним, второй за сегодня беспилотник был сбит в 10.20 мск над Пригородным районом. Жертв и разрушений нет, заявил глава республики.

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Автор: "Кавказский узел"

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