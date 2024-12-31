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01:04, 31 декабря 2024

КПП на границе с Ираном перешел под контроль армянских пограничников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российские пограничники прекратили службу на КПП "Агарак" на границе Армении и Ирана.

Как писал "Кавказский узел", с 1 января 2025 года пограничные войска СНБ Армении будут участвовать в охране государственных границ с Ираном и Турцией, а на КПП "Агарак" службу будут нести только армянские пограничники. Договоренность об этом достигнута в ходе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. По мнению армянских политологов, договоренность о выводе пограничников станет геополитическим козырем и для России, и для Армении, российские же аналитики сочли, что это может быть либо предвестником сокращения военного присутствия России в Армении или отдельном шагом, учитывая возможность открытия Зангезурского коридора.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 12 марта, что армянские пограничники заступят на службу в аэропорту Звартноц с 1 августа. Ереван и Москва согласовали вывод российских пограничников, дислоцированных в Араратской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской, Сюникской и Тавушской областях, а также в аэропорту Звартноц, сообщили 9 мая власти Армении. 31 июля представители погранслужбы ФСБ России передали армянской стороне функции по охране государственной границы на КПП в международном аэропорту Звартноц.

С 30 декабря пограничный контроль на пункте пропуска "Агарак" на государственной границе с Ираном осуществляют лишь служащие пограничных войск Армении. Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook*, до этого с момента приобретения независимости пограничный контроль на пункте "Агарак" осуществляли российские Погранвойска.

"Хочу поблагодарить их за службу, а армянским пограничникам желаю удачи", - написал Пашинян.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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