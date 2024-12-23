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04:10, 23 декабря 2024

Баку заявил о масштабной негативной кампании накануне конференции COP29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Накануне климатической конференции COP29 около 200 медиаструктур со всего мира распространяли негативную информацию об Азербайджане, об этом заявила комиссия парламента страны по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября Amnesty International обратила внимание на нарушение прав человека в Азербайджане и призвала участников климатической конференции COP29 не игнорировать эту проблему. 11 ноября Комитет по защите журналистов призвал делегации, приехавшие на саммит COP29 в Баку, оказать давление на власти Азербайджана в связи с репрессиями против представителей независимых медиа, а 12 ноября международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" (РБГ) обратила внимание на преследования в Азербайджане журналистов и потребовала освободить их.

Климатическая конференция проходит с 11 по 22 ноября в Баку и стала первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам властей Азербайджана, в дни форума Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей. Проведение этого мероприятия считается крайне важным для правительства Азербайджана, но в свете события международного масштаба репрессии против оппозиции и независимых СМИ в стране стали видны всему миру, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Комиссия Милли Меджлиса Азербайджана по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам опубликовала 22 декабря отчет о распространении негативной информации накануне климатической конференции COP29, пишет Oxu.az.

В отчете говорится, что около 200 медиаструктур по всему миру распространяли негативную информацию об Азербайджане. Из них 25 медиаструктур комиссия отнесла в категории влиятельных, остальные - к категории менее популярных.

Авторы отчета отмечают, что изначально звучала критика из-за отсутствия женщин в организационном комитете COP29, однако затем, "не найдя новых предлогов", критики вернулись к теме прав человека, "не имеющей никакого отношения к климатической конференции". ,"[Вернулись], в частности, к вопросам освобождения без суда лиц армянского происхождения, совершивших военные преступления против Азербайджана и нашего народа, а также к вопросам мира с Арменией. До сих пор проводится широкая кампания в основном по последним упомянутым темам", - следует из отчета.

По официальным данным, в Азербайджане 23 армянских пленных, в числе которых восемь представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха, заявил 28 октября глава Службы нацбезопасности Армении Армен Абазян. Он отметил, что власти Армении и Азербайджана планируют встречу по вопросу пленных и без вести пропавших.

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Автор: "Кавказский узел"

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