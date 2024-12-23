Баку заявил о масштабной негативной кампании накануне конференции COP29

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Накануне климатической конференции COP29 около 200 медиаструктур со всего мира распространяли негативную информацию об Азербайджане, об этом заявила комиссия парламента страны по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября Amnesty International обратила внимание на нарушение прав человека в Азербайджане и призвала участников климатической конференции COP29 не игнорировать эту проблему. 11 ноября Комитет по защите журналистов призвал делегации, приехавшие на саммит COP29 в Баку, оказать давление на власти Азербайджана в связи с репрессиями против представителей независимых медиа, а 12 ноября международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" (РБГ) обратила внимание на преследования в Азербайджане журналистов и потребовала освободить их.

Климатическая конференция проходит с 11 по 22 ноября в Баку и стала первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам властей Азербайджана, в дни форума Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей. Проведение этого мероприятия считается крайне важным для правительства Азербайджана, но в свете события международного масштаба репрессии против оппозиции и независимых СМИ в стране стали видны всему миру, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Комиссия Милли Меджлиса Азербайджана по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам опубликовала 22 декабря отчет о распространении негативной информации накануне климатической конференции COP29, пишет Oxu.az.

В отчете говорится, что около 200 медиаструктур по всему миру распространяли негативную информацию об Азербайджане. Из них 25 медиаструктур комиссия отнесла в категории влиятельных, остальные - к категории менее популярных.

Авторы отчета отмечают, что изначально звучала критика из-за отсутствия женщин в организационном комитете COP29, однако затем, "не найдя новых предлогов", критики вернулись к теме прав человека, "не имеющей никакого отношения к климатической конференции". ,"[Вернулись], в частности, к вопросам освобождения без суда лиц армянского происхождения, совершивших военные преступления против Азербайджана и нашего народа, а также к вопросам мира с Арменией. До сих пор проводится широкая кампания в основном по последним упомянутым темам", - следует из отчета.

По официальным данным, в Азербайджане 23 армянских пленных, в числе которых восемь представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха, заявил 28 октября глава Службы нацбезопасности Армении Армен Абазян. Он отметил, что власти Армении и Азербайджана планируют встречу по вопросу пленных и без вести пропавших.

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