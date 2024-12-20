Контрактник приговорен в Нальчике к условному сроку за нападение на полицейского

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Военный суд в Нальчике приговорил к году условно контрактника Алима Валиева, который ударил полицейского кулаком в лицо. Суд расценил участие в военной операции и ранение как смягчающие обстоятельства.

Как писал "Кавказский узел", суды в регионах юга России, в том числе в Кабардино-Балкарии, неоднократно выносили мягкие приговоры военным, учитывая в качестве смягчающего обстоятельства их участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.Так, 26 августа стало известно, что суд в Нальчике приговорил к одному году заключения военнослужащего-контрактника Арсена Закороева, признав его виновным в избиении полицейского.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о нападении на полицейского (часть 1 статьи 318 УК РФ). По версии следствия и суда, сотрудник полиции потребовал от контрактника Алима Валиева пройти освидетельствование на опьянение, а когда тот отказался, захватил его за руку, после чего военный ударил сотрудника патрульно-постовой службы кулаком в лицо.

Валиев признал вину, но пояснил, что не был в состоянии алкогольного опьянения, так как сделал "только несколько глотков пива" и нервничал из-за недавней гибели родственника .

Суд в качестве смягчающих обстоятельств указал, что Валиев "рос и воспитывался в неполной семье, по месту жительства в целом характеризуется положительно, является ветераном боевых действий, принимал участие в специальной военной операции, где получил ранение", а также отметил добровольное признание и наличие несовершеннолетних детей. В связи с этим суд приговорил его к году условно и испытательному сроку в один год, и до вступления приговора в силу обязал отмечаться у командования воинской части, указано в карточке дела на сайте суда.

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