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01:40, 20 декабря 2024

Жители Абхазии возмутились пассивностью силовиков в розыске Харазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отчет главы МВД Абхазии о безуспешном розыске Адгура Харазии возмутил пользователей соцсети. Они предположили, что Харазия, как и в прошлом, избежит ответственности. 

Как писал "Кавказский узел", депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили сегодня ранения в результате стрельбы около парламента в Сухуме, Голандзия умер в больнице. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. Генпрокуратура готовит материалы для лишения Адгура Харазии депутатской неприкосновенности. Стрельбе предшествовало обсуждение на заседании парламентского комитета запрета майнинга. 

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Абхазии Роберт Киут вечером 19 декабря отчитался о мерах, которые предпринимают силовики для розыска Адгура Харазии. 

«Объявлен план перехват, были отработаны возможные пути его передвижения. В селе Багмаран, по месту жительства был обнаружен его (Харазии - прим “Кавказского узла”) автомобиль, в доме никого нет, все пути отхода мы заблокировали, проводим все необходимые оперативно-розыскные мероприятия в рамках нашей компетенции», - заявил он на заседании Совета безопасности. 

Видео выступления и.о. министра опубликовал телеграм-канал "D News Абхазия", отметив, что с момента убийства депутата Голандзии до этого заявления главы МВД прошло более десяти часов. 

Еще до выступления главы МВД ряд общественных и политических организаций опубликовали совместное заявление с призывом расследовать преступление. Гибель депутата Вахтанга Голандзия, - ветерана войны, патриота, мецената - активисты назвали большой потерей для всего абхазского народа.

“Правоохранительным органам необходимо как можно скорее расследовать это преступление , подрывающее устои нашего государства, и наказать виновного. В последние годы происходит очевидный процесс ослабления государственных институтов и деградации политической элиты. Наше общество должно наконец осознать, что оно также несет ответственность за чистоту рядов выбираемой им власти”, - говорится в заявлении, опубликованном телеграм-каналом “Республика”. 

Комментаторы публикации выразили возмущение пассивностью правоохранительных органов. Автор телеграм-канала “Искра Абхазии”, в частности, отметил, что сотрудники Государственной службы охраны, по словам Дмитрия Дбара, оказывали первую помощь раненым парламентариям. 

“Неужели и тут, в ГСО, МВД и СГБ нам всем скажут, что нет никакого саботажа? Как мог скрыться Адгур Харазия с места преступления, где находятся десятки сотрудников силовых структур? Спустя десять часов не удалось его задержать - и вновь вы скажете, что это не саботаж?” - написал он.

”Никакого перехвата нет, никого не останавливают, только газелистов с мандаринами”, - написал пользователь Л К. “Как он сбежал? Он невидимка? Город перекрыли резко и все! Там же на посту, дальше Бахмарана он ее уехал бы (...) Всю семью на прослушку. Его найти проще простого, если только будут искать, засучив рукава”, - считает marina

!Какого черта его вообще выпустили из здания администрации?! План перехват они объявили, да что вы! Завтра бы еще начали его искать, куда спешить”, - возмущается пользователь !!!. “Посмотрим еще как пройдет задержание, схватят ли его, как тех депутатов, с автоматами и криками”, - отметил Р Р. “Если сразу на месте не задержали, то уже все, можно не ожидать чуда. Выехать за пределы (Абхазии) проблем нет”, - полагает ЕВа

“Если столько времени не могут найти, то наверное через Кодорское ущелье дал ноги, для него это самый безопасный вариант, тем более эти места ему знакомы! Ну а если бы хотел сдаться властям, то уже сделал бы это, и для него это лучшее решение было бы”, - написал Aslan

Пользователь Ната Ли выразила сомнение, что Харазия понесет наказание. “Я не верю, что этого (...) накажут по всей строгости закона… Арестуют да, но через непродолжительное время, когда все забудется, его выпустят и он уедет в Россию”, - написала она. Пользователь Обара поддержал это мнение, напомнив, что в декабре 2020 года Харазию отправляли под домашний арест по делу о стрельбе в Сухуме, “а потом все затихло и он стал депутатом”.

Адгур Харазия с 2002 по 2003 годы занимал пост министра сельского хозяйства. В 2007 и 2012 годах его дважды избирали депутатом парламента, в 2012 году был также избран вице-спикером Народного Собрания Абхазии. В октябре 2014 года Харазия был назначен главой администрации Сухума, в октябре 2019 года он ушел в отставку. 

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Автор: "Кавказский узел"

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