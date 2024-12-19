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13:31, 19 декабря 2024

Роман Шведов осужден на длительный срок

Роман Шведов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=6uzQzUlxPFg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fro.today%2F&source_ve_path=OTY3MTQ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам заключения жителя Зимовниковского района Романа Шведова, признав его виновным в поджоге здания администрации.

Как информировал "Кавказский узел", 7 ноября стало известно, что в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило дело о поджоге здания администрации Зимовниковского района местным жителем Романом Шведовым.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Романа Шведова к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.

Шведов признан виновным в совершении теракта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба либо иных тяжких последствий. Помимо заключения, Шведову назначено полтора года ограничения свободы, привело сегодня "ОВД Инфо"* сообщение пресс-службы.

Напомним, по версии следствия, 26 сентября 2022 года около 03.00 мск Роман Шведов бросил в окно здания администрации Зимовниковского района баллон с бензином. Силовики считают, что он это сделал в знак протеста против проведения спецоперации на Украине.

"Кавказский узел" также писал, что после начала специальной военной операции в Ростовской области неоднократно происходили поджоги военкоматов. Так, 6 января 2023 года тало известно о задержании трех молодых людей, которые намеревались поджечь военкомат в Ростове-на-Дону. В ночь с 13 на 14 мая 2022 года в здание военкомата в Гуково неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью и скрылся. Сотрудники военкомата самостоятельно потушили огонь.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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Автор: "Кавказский узел"

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