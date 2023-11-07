Дело о поджоге администрации в Зимовниках дошло до суда

07 ноября 2023, 07:33

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В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило дело о поджоге здания администрации Зимовниковского района местным жителем Романом Шведовым.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 сентября 2022 года стало известно, что 37-летний житель Зимовников задержан по подозрению в поджоге здания районной администрации. Он был обвинен по статье об умышленном уничтожении или повреждение имущества. 30 сентября 2022 года суд оштрафовал его на 2000 рублей, признав его виновным в попытке уничтожить улики во время обыска.

Дело о поджоге администрации Зимовниковского района в отношении Романа Шведова поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, передало 6 ноября "ОВД Инфо"*.

В карточке дела на сайте суда уточняется, что предварительное заседение по делу запланировано на 8 ноября.

Напомним, по версии следствия, 26 сентября 2022 года около 03.00 мск Шведов бросил в окно здания администрации Зимовниковского района баллон с бензином. Силовики считают, что он это сделал в знак протеста против проведения спецоперации на Украине.

"Кавказский узел" также писал, что после начала специальной военной операции в Ростовской области неоднократно происходили поджоги военкоматов. Так, 6 января силовики рапортовали о задержании троих молодых людей, в том числе двоих несовершеннолетних студентов, которые намеревались поджечь военкомат в Ростове-на-Дону. В ночь с 13 на 14 мая 2022 года в здание военкомата в Гуково неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью и скрылся. Сотрудники военкомата самостоятельно потушили огонь.

30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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