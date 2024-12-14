Жительницы Грузии провели шествие в Тбилиси

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Участницы "Марша матерей" прошли по улицам Тбилиси и присоединились к протестующим около здания парламента, где проходит голосование на выборах президента.

Как писал "Кавказский узел", к 11.30 (10.30 мск), в выборах президента Грузии приняли участие больше половины членов избирательной коллегии, и выборы признаны состоявшимися, сообщил Центризбирком. Голосование проходит на фоне акции протеста у здания парламента.

Сегодня в 9 часов (8 мск) в парламенте Грузии началось голосование на выборах президента. Это первые непрямые выборы президента Грузии – за главу государства голосует коллегия из 300 выборщиков, а не избиратели страны. Единственным кандидатом в президенты стал Михаил Кавелашвили – бывший депутат и футболист, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". После выборов в стране фактически будет два президента, это усилит конфронтацию в обществе и напряжение в отношениях с Западом, заявили политологи.

К протестующим на проспекте Руставели присоединились участницы марша матерей, которые провели шествие от станции метро "Руставели" до здания парламента, сообщает "Интерпрессньюс".

В руках у участниц шествия - баннеры с надписями “Руки прочь, это мой ребенок", а также флаги Грузии и Евросоюза. Протестующие, которые собрались у здания парламента, встретили их овацией, пишет издание.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. Активность протестующих будет расти до дня выборов президента 14 декабря, спрогнозировали политологи и журналисты.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

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