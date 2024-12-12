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11:04, 12 декабря 2024

Двое силовиков из Северной Осетии обвинены по делу о смерти задержанного

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во Владикавказе водитель попал в аварию из-за ухудшения самочувствия. Силовики, по версии следствия, вместо отправки в больницу отвезли его в райотдел, и мужчина позже умер.

По версии следствия, утром 10 сентября текущего года у жителя Северной Осетии, который управлял машиной, ухудшилось самочувствие и из-за этого он допустил столкновение с автомобилями, припаркованными на одной из улиц Владикавказа, после чего потерял сознание.

На место прибыли двое сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по Владикавказу. Несмотря на состояние мужчины, они доставили его в отдел полиции, чтобы составить административный материал. Следствие считает, что силовики поступили таким образом, чтобы улучшить показатели своей работы. 

Задержанному была вызвана скорая помощь, врачи которой заявили о необходимости его госпитализации. Но силовики, выходя за пределы своих полномочий, продолжили составлять административный материал и воспрепятствовали тому, чтобы того увезли в больницу. Позже задержанному скорая помощь была вызвана во второй раз, она увезла его в больницу, где он умер из-за ухудшения состояния здоровья, сообщило 11 декабря в своем телеграм-канале следственное управление СКР по Северной Осетии.

В отношении силовиков возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, решается вопрос об избрании им меры пресечения, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в Северной Осетии широкий общественный резонанс вызвала смерть после задержания силовиками владикавказца Владимира Цкаева. Он умер после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. Следствие по делу о его смерти длилось более двух лет. По мнению его вдовы Земфиры Цкаевой, защита подсудимых всячески затягивала процесс – из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов.

Подробности расследования дела о смерти Цкаева приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

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Автор: "Кавказский узел"

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