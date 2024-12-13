Регионы Северного Кавказа оказались в конце рейтинга по доступности ипотеки

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Шесть республик Северного Кавказа оказались в последней десятке рейтинга по сроку накопления на первый взнос по ипотеке. Предпоследнее места заняла Кабардино-Балкария.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре в рейтинге регионов России по доступности ипотеки последние места заняли Дагестан и Калмыкия, где средний платеж по ипотеке в месяц превышает две средние зарплаты.

Наихудшая ситуация с накоплением на взнос по ипотеке - в Кабардино-Балкарии. Эта республика оказалась предпоследней в рейтинге государственного агентства "РИА Рейтинг".

Средний размер первого взноса на покупку квартиры в Кабардино-Балкарии составляет 1,2 млн рублей. Семье из двух взрослых с ребенком придется копить эту сумму с зарплаты более 7,5 года. На третьем месте с конца в рейтинге расположился Дагестан – за такой же период времени семья сможет собрать 1,6 млн рублей. В Чечне взнос составит 850 тысяч рублей и копить эту сумму придется также более семи лет. В Ингушетии семье за 6,8 года придется собрать 600 тысяч, в Карачаево-Черкесии - 1,5 млн рублей за 6,7 лет, а в Северной Осетии - 1,6 млн рублей за 6,5 года, следует из рейтинга.

В ЮФО наихудшая ситуация со сроком накоплений на первоначальный взнос по ипотеке – в Калмыкии, где 1,5 млн рублей копят около семи лет. В Волгоградской области ситуация с этим, согласно рейтингу, значительно лучше: на первый взнос в среднем тратят 1,4 млн рублей и собирают эту сумму менее четырех лет. Рейтинг рассчитан с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года при условии, что двое работающих людей в семье получают медианную зарплату в регионе и откладывают ровно половину свободных после уплаты обязательных платежей на пополняемый банковский счет. Все изначальные данные взяты из официальной статистики российских регионов.

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