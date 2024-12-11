Житель Ингушетии обвинен в пособничестве террористам

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Уголовное дело возбуждено против жителя Ингушетии, который, по версии следствия, давал свой автомобиль членам обособленной ячейки "Исламского государства"*.

Житель Ингушетии обвинен в пособничестве участникам террористической организации.

По данным следствия, в апреле 2023 года мужчина добровольно предоставлял личный автомобиль членами обособленной ячейки "Исламского государства"* для поездок по Ингушетии, пишет 10 декабря "Интерфакс".

Мужчине предъявлены обвинения по части 5 статьи 33 - части 2 статьи 205.5 (пособничество участникам организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и части 5 статьи 33 - части 2 статьи 208 (пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного законодательством Российской Федерации) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 декабря в Ингушетии суд признал местного жителя виновным в сборе денег для "Исламского государства"* и приговорил к 11 годам лишения свободы.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

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