Житель Ингушетии получил 11 лет за финансирование ИГ*

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Суд признал жителя Ингушетии виновным в сборе денег для "Исламского государства"*.

"Мужчина осуществлял сбор денежных средств для дальнейшего финансирования деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ингушетии.

По данным ведомства, житель Ингушетии собрал и передал террористической организации свыше 14 млн рублей. Он приговорен к 11 годам лишения свободы, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2022 года суд приговорил к 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима жителя Ингушетии Адама Албакова, признав его участником "Исламского государства"*.

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