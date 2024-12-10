Грузинские силовики оправдывают усиление репрессий действиями протестующих

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Кидание камней или запуск фейерверков участниками протестов в Грузии может быть расценено как насилие в отношении силовиков, если они получили травмы. При этом власти стремятся ужесточить репрессии в отношении демонстрантов, считают юристы и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", "деструктивные силы" планируют максимально обострить ситуацию на акциях протеста вплоть до гибели людей, чтобы помешать избранию нового президента Грузии, заявила сегодня служба госбезопасности Грузии. С 28 ноября, когда в Грузии начались массовые акции протеста, задержано более 400 человек, сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. По его словам, на акциях протеста пострадали 150 силовиков, части из них потребовалось хирургическое вмешательство

Глава комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина* считает, что действия демонстрантов можно разделить на две категории. «Те ситуации, когда действия несут прямую угрозу жизни и здоровью – это нарушение закона, если не несут – то не нарушение», - подчеркнула она.

"Конечно, действия мирного характера более действенны – даже по отношению к силовикам. Хотя народ можно и довести до очень жесткого состояния", - заявила Ганнушкина*. Она также отметила, что заявления силовиков об изъятии у демонстрантов предметов "похожих на оружие", предупреждения о возможной эскалации ситуации делаются для оправдания дальнейшего ужесточения действий и политики в отношении митингующих. "Зачем еще делаются такие заявления, фактически обвиняющие митингующих в обострении обстановки, а с другой стороны, очень неопределенные, как не для ужесточения репрессий?", - подчеркнула она.

Полковник МВД РФ Амир Колов заметил, что угрозу для жизни и здоровья полицейских могут представлять не только фейерверки и камни, которые демонстранты кидали в полицейских, но даже обливание водой. «Если это холодное время года, то от такого вполне можно заболеть», - заявил он. Коснувшись слов начальника патрульной полиции Грузии Важи Сирадзе о том что у некоторых участников акции протеста были обнаружены предметы, Колов заметил, что для таких заявлений нужна конкретика. ««Предметами, похожие на оружие», могут быть и игрушки, и в этом случае никакого ужесточения не предполагается. Если же это реальное оружие, тогда действительно можно ждать ужесточения действий полиции. Другое дело, что надо смотреть, остается ли сотрудник полиции в рамках своих полномочий или превысил их», - пояснил он.

Юрист Михаил Беньяш* заметил, что применение насилия к полицейскому незаконно в любой юрисдикции. «Думаю, попадание камнем или ожог фейерверком, вполне может считаться насилием", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

9 декабря "Грузинская мечта» в скоростном режиме внесла в парламент законопроект об ужесточении правил ввоза и торговли пиротехникой, сообщило агентство "Новости Грузия" Одновременно пиротехника будет добавлена в перечень предметов, запрещенных на акциях, наравне с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами. Ожидается, что закон в ускоренном режиме будет принят уже на этой неделе.

По проекту, разрешение на ввоз, производство и продажи пиротехники будет выдавать Агентство гражданской безопасности при МВД.. Также будут утверждены правила и условия выдачи разрешения/лицензии.Стоимость торговой лицензии предложена символическая — 200 лари, но штрафы за нарушения начинаются от 2 тысяч лари, и есть условие утроения сумм. Отдельная лицензия будет нужна на использование отдельных видов пиротехники.

Нарушение правил учета, хранения, перевозки или использования пиротехнических изделий, повлекшие тяжкие последствия, будет караться не только штрафом, но и лишением свободы от 2 до 5 лет, говорится в публикации.

Напомним, 7 декабря сторонники евроинтеграции возобновили протестную акцию около парламента Грузии и перекрыли проспект Руставели. Группа людей в масках напала на съемочную группу телекомпании "Пирвели", которая снимала сюжет об избиениях протестующих. В ночь на 7 декабря силовики в Тбилиси разогнали протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов. На месте акции протеста были задержаны 48 человек, они обвинены в мелком хулиганстве и неподчинении полицейским. Среди задержанных оказался корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов, освещавший протесты. Он обвинен в неподчинении силовикам.

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживают протестующих. С 28 ноября по 5 декабря представители омбудсмена посетили 268 задержанных. Из них 191 человек пожаловался на насилие силовиков, а у 138 видны травмы, сообщил офис омбудсмена.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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