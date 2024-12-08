Довданов* повторно оштрафован за нарушение закона об иноагентах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Элисте повторно оштрафовал покинувшего Россию активиста Владимира Довданова* за непредоставление отчета о деятельности иностранного агента.

Как информировал "Кавказский узел", 13 июня стало известно, что суд в Элисте приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей зампредседателя общественного объединения "Конгресс ойрат-калмыцкого народа"** Владимира Довданова* за непредоставление отчета о деятельности иностранного агента.

Горсуд Элисты повторно оштрафовал Владимира Довданова* за непредоставление отчета о деятельности иноагента. Он признан виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ " Нарушение порядка деятельности иностранного агента", указано в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Других подробностей по делу не приведено.

Часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) предусматривает для граждан штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Напомним, в 2022 году Довданов* сообщил, что ему пришлось уехать из Калмыкии в Литву. 4 марта текущего года стало известно, что он стал подозреваемым по уголовному делу о публичных призывах к деятельности против безопасности государства. По версии следствия, в сентябре 2023 года в YouTube было опубликовано видео, в котором Довданов*, обращаясь к украинской армии, призывал уничтожать российскую военную технику. После возбуждения уголовного дела, Довданов* был объявлен в розыск.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.