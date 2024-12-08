RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:31, 8 декабря 2024

Довданов* повторно оштрафован за нарушение закона об иноагентах

Владимир Довданов (включен в реестр иноагентов). Кадр видео из видео https://www.youtube.com/watch?v=Ru-G-1ECkZc

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Элисте повторно оштрафовал покинувшего Россию активиста Владимира Довданова* за непредоставление отчета о деятельности иностранного агента.

Как информировал "Кавказский узел", 13 июня стало известно, что суд в Элисте приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей зампредседателя общественного объединения "Конгресс ойрат-калмыцкого народа"** Владимира Довданова* за непредоставление отчета о деятельности иностранного агента.

Горсуд Элисты повторно оштрафовал Владимира Довданова* за непредоставление отчета о деятельности иноагента. Он признан виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ " Нарушение порядка деятельности иностранного агента", указано в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Других подробностей по делу не приведено.

Часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) предусматривает для граждан штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Напомним, в 2022 году Довданов* сообщил, что ему пришлось уехать из Калмыкии в Литву. 4 марта текущего года стало известно, что он стал подозреваемым по уголовному делу о публичных призывах к деятельности против безопасности государства. По версии следствия, в сентябре 2023 года в YouTube было опубликовано видео, в котором Довданов*, обращаясь к украинской армии, призывал уничтожать российскую военную технику. После возбуждения уголовного дела, Довданов* был объявлен в розыск.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военная операция на Украине. Фото: https://z.mil.ru
04 декабря 2024, 12:00
Власти признали убитыми на Украине 5400 бойцов с юга России
Российские военные в зоне военной операции на Украине. Кадр из видео в телеграм-канале Минобороны РФ https://t.me/mod_russia/34635
26 ноября 2024, 06:32
Власти признали убитыми на Украине 5350 бойцов из регионов юга России
Александр Бадма-Горяев. Фото: https://ok.ru/profile/558255600578
26 ноября 2024, 04:37
Боец из Калмыкии убит на Украине
Воркаут в Махачкале. Фото: РИА "Дагестан"
25 ноября 2024, 04:01
Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг по здоровому образу жизни
Мемориальная доска Нарану Санджиеву. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Малодербетовского района от 22.10.24, https://t.me/mdrmork/14285?single
22 ноября 2024, 00:31
Три бойца из Калмыкии убиты на Украине
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
23:44, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
17
Обращение к главе по лживым учебникам
Все блоги
Справочник
Журналистка «ТВ Пирвели» Мариам Гаприндашвили получила тяжелую травму головы, когда вела прямой репортаж с акции протеста возле парламента, она сейчас находится в больнице. Фото JAMnews предоставлено телеканалом JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих

Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото из Facebook* Publika.ge от 02.12.24, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1313595470040000&set=pcb.1313596083373272 Отставки несогласных: протест грузинских чиновников

Блогеры
Фото
23:44, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
17
Обращение к главе по лживым учебникам
Фото
23:40, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Заявление в прокуратуру по лживым учебникам
Фото
23:36, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Обращение по лживым учебникам
Фото
22:05, 13 февраля 2021
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Заявление председателей Региональных отделений партии «ЯБЛОКО» Юга России
Фото
09:01, 6 ноября 2018
BERG...man Tbilisi
36
Канал "Евразия" из Каспийского в Черное море - реальность? Даже Манилов вздрогнул от удивления...
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Махачкала. Фото пресс-службы администрации Махачкалы https://mkala.ru/mycity/media/29
07 декабря 2024, 17:28
Интернет ограничен в Дагестане, Ингушетии и Чечне из-за учений Роскомнадзора

Роман Мурдиев (cлева) и Мансур Солтаев. Фото: https://chechombudsman.ru/
06 декабря 2024, 19:38
Солтаев заявил о подлоге следствия в деле Мурдиева

Ника Гварамия. Фото: "Новости Грузии" https://www.newsgeorgia.ge
06 декабря 2024, 15:48
Ника Гварамия арестован на 12 суток

Столб электролинии. Фото Елены Синеок. "Юга ру"
06 декабря 2024, 14:18
Жители Абхазии столкнулись с риском 16-часовых отключений света

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше