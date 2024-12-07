Продлен арест Айшат Омаровой

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Суд продлил до 8 февраля домашний арест жены бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Айшат Омаровой.

Как информировал "Кавказский узел", 10 октября стало известно, что жена бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Айшат Омарова отправлена под домашний арест по делу о растрате и служебном подлоге.

23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале – на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 – получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Советский районный суд Махачкалы продлил срок содержания под домашним арестом Айшат Омаровой до 8 февраля 2025 года включительно, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

Напомним, по версии следствия, заведующая дошкольного учреждения "Детский сад Олимпийский села Сергокала" фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детского сада, в результате чего допустила путём растраты хищение 121 тысячи рублей бюджетных средств.

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров в июне был исключен из "Единой России", освобожден от должности, а затем арестован по статье о мелком хулиганстве. После того как Омаров вышел на свободу, отбыв срок ареста, он был задержан и арестован уже по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег. Следствие оценило ущерб в сумму более трех миллионов рублей.

30 июля стало известно, что Омаров также подозревается в мошенничестве с грантами Минсельхоза.

"Кавказский узел" также писал, что, по версии следствия, сын Омарова Осман создал группировку, участники которой совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России". 5 декабря суд продлил срок содержания бывшего главы Сергокалинского района под стражей.

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