Комиссия судей отказалась рассматривать жалобу Романа Мельниченко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дисциплинарная комиссия совета судей отказалась рассматривать жалобу волгоградского юриста Романа Мельниченко, который считает, что сказанные им в суде слова на родном языке повлияли на решение судьи о его наказании.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября Советский райсуд Волгограда отправил под арест на трое суток бывшего преподавателя Волгоградского госуниверситета, эксперта в области международного права Романа Мельниченко, признав его виновным в неповиновении полиции. Во время заседания, по мнению Мельниченко, судья давала ему оценки "явно националистического характера". "Так как я приветствовал ее на украинском языке", - рассказал он после освобождения.

Дисциплинарная комиссия совета судей Волгоградской области отказалась рассматривать жалобу кандидата юридических наук Романа Мельниченко на судью Советского райсуда Светлану Фадееву, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Роман Мельниченко, получивший ответ комиссии.

Он пояснил, что судья дважды в ходе рассмотрения его административных дел выражала отрицательное отношение к тому, что он высказывался в суде на украинском языке. 23 сентября Мельниченко направил в дисциплинарную комиссию жалобу, в которой попросил экспертов дать оценку высказываниям судьи Фадеевой и возбудить в отношении нее дисциплинарное производство «по подозрению в геноциде». В своем обращении он, в частности, сослался на статью 6 Римского Статута, согласно которой геноцид означает, в том числе, «предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее».

Роман Мельниченко предоставил в распоряжение "Кавказского узла" копию ответного письма, подписанного заместителем руководителя Совета судей Светланой Юткиной. Юткина в краткой форме сообщила заявителю, что его жалоба рассматриваться не будет, так как «проверка сообщений о любом совершенном или готовящемся преступлении не входит в компетенцию Совета судей Волгоградской области». Иных объяснений отказа в письме нет.

Роман Мельниченко пояснил корреспонденту «Кавказского узла», что его «подозрение в геноциде» возникло из-за того, что «были выявлены националистические взгляды судьи, которые она откровенно демонстрировала участникам процесса и которые повлияли на отправление ею правосудия».

По словам Мельниченко, ещё в 2022 году, в ходе рассмотрения апелляции по его делу о фейках про армию, судья Фадеева заявила, что ей "к сожалению, этот язык не выучить". Мельниченко расценил эту фразу как слова об украинском языке, произнесённые «в издевательском» тоне. "Эта фраза была понята участниками процесса так, что судья считает ниже своего достоинства знать украинский язык… А спустя два года эта же судья более открыто проявила […] намерение пресекать использование на территории России украинского языка", - сказал Роман Мельниченко.

Кандидат юридических наук считает, что взгляды судьи повлияли на её решения по его делу. В частности, в постановлении судьи от 5 сентября есть упоминания о смягчающих вину обстоятельствах, но отсутствуют сведения об отягчающих вину обстоятельствах. Однако судья избрала наиболее строгий вид наказания (административный арест на трое суток), «не мотивировав причину его избрания».

Правовед добавил, что Волгоградский облсуд оставил решение судьи Фадеевой без изменений, и Мельниченко подал кассационную жалобу в Четвертый кассационный суд в Краснодаре, где его заявление находится на рассмотрении.

Мельниченко сейчас рассматривает возможности обращения в международные институции, которые состоят из дружественных России государств. По его мнению, геноцид, который "начинается с украинцев и цыган", может продолжиться "и в отношении китайцев, индусов, абхазов и других ставших вдруг неугодными на территории России национальностей".

«Если я увижу, что никакие правовые средства для остановки преследования в России по отношению к украинцам-гражданам РФ не работают, я начну действия по подготовке процедур эвакуации украинцев из России», - сказал он.

Ситуацию с Романом Мельниченко прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" доктор юридических наук, руководитель центра исследования проблем организации и деятельности адвокатуры Евразийского научно-исследовательского института проблем права Андрей Рагулин.

Он сослался на статью 26 Конституции России, согласно которой каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Рагулин также обратил внимание на статью 24.2 КоАП РФ, согласно которой производство по административным делам ведется на русском языке, а участникам процесса, не владеющим языком, на котором ведется производство, обеспечивается право выступать на родном или другом языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Высказывания на родном языке не могут являться поводом к наказанию

"Если исходить из того, что Роман Мельниченко владеет русским языком, то переводчик при рассмотрении дела об административном правонарушении ему не положен. Но при этом высказывания на родном языке не могут являться поводом к наказанию за это или учету этого обстоятельства при назначении административного наказания", - сказал Андрей Рагулин.

Адвокат Кирилл Павленко пояснил, что возможности выбора языка общения, в том числе и при выступлениях в суде, предоставляются «в случае необходимости». По утверждению адвоката, эта правовая позиция подтверждена высшим судебным органом - Конституционным судом России в определении от 15 января 2003 года №12-О. Она является обязательной для исполнения всеми государственными, в том числе и судебными органами.

«Таким образом, в случае отсутствия в материалах дела объективных доказательств того, что Мельниченко Роман владеет русским языком в полном объеме, он имел право на пользование родным языком, которым, учитывая его национальную принадлежность, является украинский язык. Обратное ограничило бы его конституционные права в судебном процессе», - сказал Кирилл Павленко корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.