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06:11, 6 декабря 2024

Военный из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юрий Коломыцев из Моздокского района убит на Украине. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 325 бойцов из Северной Осетии. 

Как писал "Кавказский узел", к 4 декабря власти признали убитыми на Украине 5400 бойцов с юга России, в том числе 324 – из Северной Осетии. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Убитый на Украине Юрий Коломыцев жил в поселке Садовый Моздокского района, ему было 29 лет. Панихида по убитому назначена на 6 декабря, она пройдет в селе Привольное под Пятигорском на Ставрополье, сообщила администрация Моздокского района в своем телеграм-канале. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 325 бойцов из Северной Осетии.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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