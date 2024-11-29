Семь участков арестованы по делу бывшего мэра Кизилюрта

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Срок следствия по делу бывшего мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова, ранее возглавлявшего Минспорта Дагестана, продлен до февраля. По делу арестованы семь земельных участков.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2023 года мэр Кизилюрта Магомед Магомедов был арестован по делу о растрате, произошедшей в бытность его главой Минспорта Дагестана. 21 июля стало известно, что Магомед Магомедов совершил попытку суицида в московском СИЗО, он был госпитализирован в состоянии средней тяжести. 12 августа суд стало известно, что Магомедову предъявлены обвинения в содействии терроризму и убийстве. В сентябре защита Магомедова пыталась добиться изменения меры пресечения для него, указывая, что по делу о двойном убийстве и по обвинению в причастности к терроризму истекли сроки давности, но суд не счел доводы адвокатов убедительными. 1 ноября стало известно, что Росфинмониторинг внес Магомеда Магомедова в список экстремистов и террористов.

В декабре 2023 года депутат горсобрания Кизилюрта Гамзат Шихабудинов и еще четыре человека были арестованы по уголовному делу об убийстве отца и сына Сиражудиновых, совершенном в 2006 году. По версии следствия, организованной группой, совершившей убийство, руководил будущий мэр Кизилюрта Магомед Магомедов.

Несколько земельных участков, зданий и помещений арестованы в рамках расследования уголовного дела бывшего главы Кизилюрта и бывшего министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на судебные документы.

Под арестом оказались семь земельных участков от 312 до 10 тысяч квадратных метров, два помещения и пять зданий. Потерпевшим по делу признано министерство спорта и физической культуры Дагестана.

По решению суда срок следствия и ареста имущества продлен до февраля. "Срок предварительного следствия неоднократно продлевался в установленном порядке, последний раз первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации до 21 месяца 00 суток, то есть до 14 февраля 2025 года", - цитирует агентство материалы дела.

Также в материалах следствия речь идет о незаконном вооруженном формировании - гимринской бандргуппе, сообщило агентство, не приведя подробностей.

"Кавказский узел" писал", что в деле Магомедова, который находится под арестом в Москве, есть обвинение по террористической статье (часть 2 статьи 205.1 УК России, предусматривает от десяти до 20 лет заключения) - ему вменяют вовлечение в террористическую деятельность с использованием служебного положения. Следствие считает, что он создал вооруженную группировку, когда был главой Гергебильского района (с 2004 по 2012 год).

Также Магомедову вменяют незаконный оборот оружия и боеприпасов организованной группой, убийство двух человек общеопасным способом и растрату в особо крупном размере. Министерство спорта Дагестана он возглавлял с 2012 по 2021 год.

После включения Магомедова в перечень террористов и экстремистов партия "Единая Россия" удалила со своего сайта страницу с его биографией.

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