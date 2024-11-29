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14:44, 29 ноября 2024

Семь участков арестованы по делу бывшего мэра Кизилюрта

Магомед Магомедов. Фото: https://dagpravda.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Срок следствия по делу бывшего мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова, ранее возглавлявшего Минспорта Дагестана, продлен до февраля. По делу арестованы семь земельных участков.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2023 года мэр Кизилюрта Магомед Магомедов был арестован по делу о растрате, произошедшей в бытность его главой Минспорта Дагестана. 21 июля стало известно, что Магомед Магомедов совершил попытку суицида в московском СИЗО, он был госпитализирован в состоянии средней тяжести. 12 августа суд стало известно, что Магомедову предъявлены обвинения в содействии терроризму и убийстве. В сентябре защита Магомедова пыталась добиться изменения меры пресечения для него, указывая, что по делу о двойном убийстве и по обвинению в причастности к терроризму истекли сроки давности, но суд не счел доводы адвокатов убедительными. 1 ноября стало известно, что Росфинмониторинг внес Магомеда Магомедова в список экстремистов и террористов.

В декабре 2023 года депутат горсобрания Кизилюрта Гамзат Шихабудинов и еще четыре человека были арестованы по уголовному делу об убийстве отца и сына Сиражудиновых, совершенном в 2006 году. По версии следствия, организованной группой, совершившей убийство, руководил будущий мэр Кизилюрта Магомед Магомедов.

Несколько земельных участков, зданий и помещений арестованы в рамках расследования уголовного дела бывшего главы Кизилюрта и бывшего министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на  судебные документы.

Под арестом оказались семь земельных участков от 312 до 10 тысяч квадратных метров, два помещения и пять зданий. Потерпевшим по делу признано министерство спорта и физической культуры Дагестана.

По решению суда срок следствия и ареста имущества продлен до февраля. "Срок предварительного следствия неоднократно продлевался в установленном порядке, последний раз первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации до 21 месяца 00 суток, то есть до 14 февраля 2025 года", - цитирует агентство материалы дела.

Также в материалах следствия речь идет о незаконном вооруженном формировании - гимринской бандргуппе, сообщило агентство, не приведя подробностей.

"Кавказский узел" писал", что в деле Магомедова, который находится под арестом в Москве, есть обвинение по террористической статье (часть 2 статьи 205.1 УК России, предусматривает от десяти до 20 лет заключения) - ему вменяют вовлечение в террористическую деятельность с использованием служебного положения. Следствие считает, что он создал вооруженную группировку, когда был главой Гергебильского района (с 2004 по 2012 год).

Также Магомедову вменяют незаконный оборот оружия и боеприпасов организованной группой, убийство двух человек общеопасным способом и растрату в особо крупном размере. Министерство спорта Дагестана он возглавлял с 2012 по 2021 год. 

После включения Магомедова в перечень террористов и экстремистов партия "Единая Россия" удалила со своего сайта страницу с его биографией. 

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Автор: "Кавказский узел"

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