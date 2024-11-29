Процесс по делу об Аксайских рынках затянулся на два года

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд более двух лет рассматривает дело о незаконной сдаче в аренду муниципальной земли чиновниками Аксайского района Ростовской области, свидетели не приходят в суд.

Как информировал "Кавказский узел", 27 апреля 2021 года в Аксайском районе Ростовской области на четырех рынках силовики провели проверку в рамках уголовного дела в отношении бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко, работа рынков была приостановлена. Предприниматели с закрытых рынков неоднократно проводили акции протеста. Бизнесменам были выделены новые площадки для торговли, но они указали на отсутствие покупателей на новом месте. Предприниматели собрали несколько тысяч подписей под жалобой генпрокурору Игорю Краснову, они потребовали не допустить застройки территории рынков.

27 ноября в Пролетарском райсуде Ростова-на-Дону прошло очередное заседание по делу в отношении бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко и других чиновников райадминистрации, а также бывшей заместительницы районного прокурора Татьяны Васильевой, предпринимателей Ивана Ситько, Александра Лобко, бизнесмена Карима Бабаева, его сыновей Вадима и Эдуарда, и других обвиняемых, сообщил сегодня "Блокнот Ростов-на-Дону".

Часть свидетелей не явилась на судебный процесс. Суд идет уже более двух лет и пока что окончания процесса не предвидится, отметило издание.

27 ноября на суде были оглашены письменные показания свидетелей Рамиза Хайрамова, Аркадия Соколова и Геннадия Юсубова, которые они дали во время предварительного следствия. Все трое рассказали, что арендовали участки у владельцев земли и затем сдавали их в субаренду нескольким десяткам предпринимателей. Арендаторы участков пояснили в своих показаниях механизм сдачи земли в субаренду. Они отметили, что торговцы вносили арендную плату им, а они уже платили аренду владельцам земельных участков. Деньги могли перечисляться как наличными, так и на расчетные счета.

Все три свидетеля также уточнили, что знали Ивана Ситько, что Виталия Борзенко знали как главу администрации Аксайского района, но лично с ним знакомы не были. Во время судебного процесса у одной из подсудимых Любови Хакало ухудшилось состояние, судья из-за этого объявил перерыв.

Напомним, Виталий Борзенко в июле 2021 года подал заявление об отставке с поста главы администрации Аксайского района, и районные депутаты прекратили его полномочия.

Дело Борзенко расследуется по статье об организация преступного сообщества или участии в нем, по статье о мошенничестве и по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Задержанные, как полагают силовики, отчуждали муниципальную землю и сдавали ее в аренду. Тем самым, они способствовали незаконной миграции, легализовывали деньги с рынков, получив доход более 500 млн рублей.

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