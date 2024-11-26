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22:49, 26 ноября 2024

Суд отклонил жалобу адвоката Намазлы на СГБ Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жалобу адвоката Фариза Намазлы на незаконное задержание сотрудниками Службы госбезопасности Азербайджана суд в Баку оставил без удовлетворения. Юрист намерен обжаловать решение во всех инстанциях вплоть до ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержали адвоката Фариза Намазлы вечером 31 августа и несколько часов допрашивали его, отобрав телефон. Намазлы был отпущен только утром 1 сентября. Адвокат обратился с жалобой на неправомерные действия силовиков в суд, но Сабаильский районный суд не принял жалобу к производству, сочтя, что заявление Намазлы "не является предметом жалобы в порядке судебного надзора". Намазлы обжаловал это решение и апелляционная инстанция 9 октября обязала суд первой инстанции по существу рассмотреть его иск о неправомерном задержании.

Намазлы известен как адвокат с активной гражданской позицией. Он участвовал и участвует в защите прав многих журналистов, активистов, верующих и блогеров, признанных политзаключенными, указал ранее “Кавказскому узлу” эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Намизад Сафаров. 

Сабаильский районный суд в Баку сегодня рассмотрел жалобу адвоката по существу. «Судья провел слушания, несмотря на то, что СГБ не направила своего представителя в суд. Фактический ответчик по делу не счел даже нужным представить суду объяснение своей позиции. Тем не менее, суд не удовлетворил мою жалобу. Я даже не знаю, как судья будет мотивировать свое решение, сегодня он огласил лишь резолютивную часть постановления», - рассказал Намазлы корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что подаст апелляцию на решение, когда получит его текст на руки. «Я буду использовать внутринациональные механизмы обжалования и если мое задержание не признают незаконным, обращусь в ЕСПЧ», - сказал Намазлы.

По мнению адвоката, при его необоснованном задержании были нарушены статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав человека.

«Во-первых, мою свободу ограничили. Во-вторых, меня задержали после рабочего дня, изъяли мой мобильный телефон - таким образом, они вмешались в мой отдых, завладели персональными данными и изображениями, касающимися личной жизни. Кроме того, по закону при задержании адвоката, следственный орган обязан немедленно поставить в известность коллегию адвокатов. Этого не было сделано, фактически был проигнорирован мой статус адвоката, а это уже является вмешательством в профессиональную деятельность», - пояснил Намазлы.

Представители СГБ Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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