Суд в Баку удовлетворил жалобу адвоката Намазлы

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Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу адвоката Фариза Намазлы и обязала суд первой инстанции по существу рассмотреть его иск о неправомерном задержании сотрудниками Службы госбезопасности Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержали Фариза Намазлы вечером 31 августа и несколько часов допрашивали его, отобрав телефон. Намазлы был отпущен только утром 1 сентября. Намазлы обратился с жалобой на неправомерные действия силовиков в суд. Однако 24 сентября Сабаильский районный суд не принял жалобу в производству. Суд счел, что заявление Намазлы "не является предметом жалобы в порядке судебного надзора", сообщил сам адвокат, отметив, что подаст апелляцию на это решение.

Бакинский апелляционный суд под председательством судьи Мирзали Аббасова, рассмотрев жалобу Намазлы, удовлетворил ее, сообщил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

"Отказ в расследовании моей жалобы был незаконным. Я просил, чтобы суд по существу рассмотрел мою жалобу. И Бакинский апелляционный суд удовлетворил мою жалобу. Апелляционная инстанция признала решение Сабаильского суда незаконным и необоснованным. Апелляционный суд обязал суд первой инстанции по существу рассмотреть мою жалобу", - сказал Намазлы.

Он считает, что силовики нарушили закон, задержав его. "Вечером 31 августа, после окончания рабочего дня, около 21.00 меня забрали из кафе, где я отдыхал с друзьями. Меня увезли в Службу госбезопасности Азербайджана. До прибытия в ведомство мне ничего не говорили о причинах ограничения моей свободы. Только там я узнал, что меня будут допрашивать в качестве свидетеля по одному уголовному делу. Меня отпустили после трехчасового допроса. Несмотря на то, что меня привлекли в качестве свидетеля, обращались со мной как с подозреваемым. Во-первых, свидетеля вызывают по повестке. Во-вторых, меня забрали после рабочего дня, отобрав мой мобильный телефон и не позволив связаться с близкими. Пока я был в распоряжении у сотрудников СГБ, они контролировали мой телефон. Все, что происходило со мной в тот вечер квалифицируется согласно процессуальным нормам как "задержание". При этом, согласно законодательству при задержании адвоката, следственный орган обязан немедленно поставить в известность коллегию адвокатов. Этого не было сделано», - сказал Намазлы.

Он отметил, что в своей жалобе в суд он ставит вопрос о признании нарушения его прав по статье 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав человека.

"Мою свободу незаконно ограничили. Задержание во внерабочее время, когда я отдыхал, изъятие мобильного телефона, было вмешательством в мою частную жизнь. Силовики превысили полномочия, нарушив статус адвоката", - сказал Намазлы.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что апелляция адвоката была удовлетворена и теперь суд первой инстанции должен рассмотреть его жалобу по существу.

Получить комментарии в Службе госбезопасности Азербайджана не удалось.

Эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Намизад Сафаров считает неправомерным задержание Намазлы в нерабочее время и без уведомления Коллегии адвокатов. "Адвокатов, конечно, могут привлекать в качестве свидетелей или подозреваемых, однако при этом следственный орган обязательно должен поставить об этом в известность Коллегию адвокатов. При этом свидетель должен быть предварительно приглашен на следствие, не допускается принудительный привод свидетеля, тем более профессионального адвоката в нерабочее время", - ранее сказал эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

Намазлы известен как адвокат, специализирующийся на правозащите, обратил внимание Сафаров. "Фариз Намазлы - адвокат с активной гражданской позицией. Он участвовал и участвует в защите прав многих журналистов, активистов, верующих и блогеров, признанных политзаключенными", - сказал он.