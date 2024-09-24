Суд в Баку отказался рассматривать жалобу адвоката на силовиков

24 сентября 2024, 23:44

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Жалоба адвоката Фариза Намазлы на неправомерное задержание сотрудниками Службы госбезопасности Азербайджана оставлена судом без рассмотрения. Адвокат намерен обжаловать это решение суда.

Как информировал "Кавказский узел", сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержали Фариза Намазлы вечером 31 августа и несколько часов допрашивали его, отобрав телефон. Намазлы был отпущен только утром 1 сентября.

О том, что Сабаильский районный суд Баку не принял в производство его заявление, сам Фариз Намазлы сообщил сегодня корреспонденту “Кавказского узла”.

«Меня задержали вечером 31 августа, когда я уже отдыхал в нерабочее время, был в кафе. У меня отобрали мобильный телефон и сказали, что я должен идти с ними. Меня привезли в СГБ и стали допрашивать в качестве свидетеля по одному делу, о причинах привода я узнал только в СГБ. Это фактически было задержание, при этом мне не позволили по телефону сообщить своим близким о том, что меня везут в СГБ. Все время, пока я был в СГБ я не мог связаться по телефону ни с кем. Достоянием гласности мое задержание стало благодаря информации, переданной коллегами, свидетелями того, как меня принудительно вывезли. Силовики нарушили нормы закона, согласно закону, о задержании адвоката должны заблаговременно поставлены в известность генеральный прокурор и коллегия адвокатов, чего не было сделано», - пояснил он.

Суд счел, что заявление Намазлы «не является предметом жалобы в порядке судебного надзора». «При этом мне не известно, чем мотивировал свое решение суд, на процессе была оглашена лишь резолютивная часть постановления суда. После того, как документ мне выдадут на руки, у меня будет возможность в течение трех дней ознакомиться с решением суда и подать апелляцию. Конечно же, я обжалую решение суда», - сказал Намазлы.

Адвокат не уточнил, по какому делу его допрашивали в СГБ, но отметил, что это не было связано с делом, где он является защитником. Намазлы не знает, вводились ли в отношении него как свидетеля по делу какие-либо ограничения прав, такие как запрет на выезд из страны - он отметил, что «не пробовал выезжать». Намазлы также подчеркнул, что Коллегия адвокатов никак не отреагировал на его незаконное задержание после окончания рабочего дня.

Эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Намизад Сафаров считает неправомерным задержание Намазлы в нерабочее время и без уведомления Коллегии адвокатов.

«Адвокатов, конечно, могут привлекать в качестве свидетелей или подозреваемых, однако при этом следственный орган обязательно должен поставить об этом в известность Коллегию адвокатов. При этом свидетель должен быть предварительно приглашен на следствие, не допускается принудительный привод свидетеля, тем более профессионального адвоката, в нерабочее время», - сказал эксперт корреспонденту «Кавказского узла».

Намазлы известен как адвокат, специализирующийся на правозащите, обратил внимание Сафаров. «Фариз Намазлы - адвокат с активной гражданской позицией. Он участвовал и участвует в защите прав многих журналистов, активистов, верующих и блогеров, признанных политзаключенными», - сказал он.

Сотрудник Сабаильского суда подтвердил корреспонденту “Кавказского узла”, что жалоба Намазлы не была принята в производство. Представители СГБ и Коллегии адвокатов оказались недоступны для комментариев.

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