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13:47, 26 ноября 2024

Адвокат заявил о нарушении права Каро Егнукяна на медпомощь

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за заблокированных банковских счетов и запрета на выезд из Армении обвиняемый по делу "Сасна црер" Каро Егнукян не может получить медпомощь.

Как информировал "Кавказский узел", 16 мая 2018 года суд отказался удовлетворить ходатайства защиты десяти активистов "Сасна црер", в том числе Каро Егнукяна, об изменении им меры пресечения. Подсудимые в знак протеста покинули зал суда, а их сторонники перекрыли проспект Аршакуняц. 24 мая 2018 года суд разрешил освободить Каро Егнукяна под залог.

Вооруженный отряд "Сасна црер" удерживал захваченным здание патрульно-постовой службы в Ереване с 17 по 30 июля 2016 года. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались. Дело членов вооруженного отряда "Сасна црер" разделено на три части, в одной из них 10 обвиняемых, в двух других – по 11.

Адвокат участника дела "Сасна Црер" Каро Егнукяна Тигран Айрапетян заявил о преследованиях в отношении своего подзащитного. Егнукян, по его словам, нуждается в хирургической операции, однако он стал неплатежеспособным, поскольку в рамках уголовного дела на все его имущество наложен арест.

Айрапетян отметил, что на 21 ноября было назначено очередное судебное заседание по данному делу, во время которого он планировал представить ходатайство в связи со здоровьем Егнукяна. Однако заседание суда отменили по предложению прокурора, несмотря на значимость дела, его восьмилетнюю продолжительность и число обвиняемых, которое достигло 11.

"Все ходатайства, связанные с Каро Егукяном, проходят слишком сложную процедуру, сталкиваются постоянно с теми или иными препятствиями, тем самым ставя Егнукяна в безвыходное положение", – сказал в эфире на YouTube-канале Национально-демократического полюса Айрапетян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

По его словам, в период, когда Егнукян отбывал срок в тюрьме, в одиночной камере, у него начали проявляться разного рода заболевания, в том числе, связанные с сердцем, позвоночником и другие. На нескольких заседаниях у Егнукяна начинались неосложненные пахихориоидеопатии, его госпитализировали, затем медкомиссия поставила диагнозы, на основании которых и суд освободил его под залог.

Сейчас у Егнукяна проблема с бедренным суставом, которая сопровождается болями. Ему необходима срочная операция и протезирование. Егнукян, по словам адвоката, не может двигаться – ходить, сидеть и переносит нестерпимые боли.

"Егнукян оказался в безвыходном положении. На все его имущество наложили арест. У Егнукяна три объекта недвижимости, несколько земельных участков. Арест наложен на банковские счета Егнукяна, на зарплату (до 65 лет он работал в США, являясь гражданином этой страны) и на пенсию, что противозаконно, и он не может использовать свои средства ни на что. И это при том, что на него нет гражданского иска, из-за него никто не пострадал, и все эти восемь лет на его имущество наложен незаконный арест", – сказал адвокат.

Егнукяна ежедневно испытывает сильные боли, и государство его таким образом словно подвергает пыткам, отметил он

Обвинение, которое предъявлено Егнукяну, по словам защитника, абсурдно. Оно основано на паре звонков жене и Варужану Аветисяну в дни захвата полка ППС полиции Еревана. "Надо отметить, что действующий премьер Никол Пашинян в эти дни больше звонков сделал тому же Варужану и обещал поддержку, но обвинение предъявили Егнукяну", – сказал Айрапетян.

Позже, после освобождения Егнукяна под залог, прокурор потребовал дополнить меру наказания, и суд принял решение о запрете на выезд из страны Каро Ехукяна. Адвокат утверждает, что по отношению к Егнукяну ведется преследование. "Егнукян считается неприемлемой личностью как для прежних властей, так и для действующих", – заявил защитник.

"Наше ходатайство заключается в том, чтобы суд принял решение о разморозке счетов Егнукяна для оплаты операции, либо отменил решение о невыезде из страны, чтобы он смог поехать в США, где ему сделают бесплатную операцию, как гражданину Штатов, либо пусть в самой Армении сделают ему операцию по госзаказу. Но ничего из перечисленных не делается, что ставит человека в безвыходное положение", – пояснил Айрапетян.

Если бы Егнукян был в тюрьме, то государство обязано было бы взять на себя затраты на операцию, добавил он.

Тигран Айрапетян надеется представить ходатайство на следующем судебном заседании, которое назначено на 28 ноября. Он подчеркнул, что в случае, если суд отвергнет ходатайство защиты, то ему придется обратиться в Европейский суд по правам человека.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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