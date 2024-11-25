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19:55, 25 ноября 2024

Пикетчица из Белой Калитвы привлекла внимание Бастрыкина к призывам сохранить парк

Наталья Калашникова в одиночном пикете. Ноябрь 2024 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/rostovcitynews/p/DCHGRdqMK4r/?img_index=3 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Белой Калитвы Наталья Калашникова прекратила ежедневные пикеты после того, как председатель СКР обратил внимание на ее призывы сохранить городской парк.

Как писал "Кавказский узел", жительница Белой Калитвы Наталья Калашникова в течение семи дней - с 8 по 14 ноября - выходила на одиночные пикеты, требуя от властей сохранить парк имени Маяковского и обратить внимание на проблемы благоустройства города.

В 2021 году на благоустройство городского парка имени Маяковского было выделено 300 миллионов рублей. Работы планировалось завершить к концу 2023 года, однако к этому времени лишь была уложена плитка. Вместо озеленения в парке вырубили все деревья, а в 2024 году его и вовсе закрыли, сообщило 8 ноября издание RusNews.

Наталья Калашникова, которая руководит кафе «Золотая рыбка» на территории парка Маяковского, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что семь дней подряд проводила пикеты и добилась внимания председателя СКР Александра Бастрыкина и правительства Ростовской области. После этого она приняла решение больше не проводить пикеты, а ждать конкретных результатов по решению проблемы с парком.

«Пикеты проводить пока не будем, так как получили обратную связь от правительства Ростовской области и СК. Пикеты были проведены по причине нарушений [районными чиновниками] в сфере содержания объекта культурного наследия - Аллеи Героев ВОВ, Героев Социального труда и Воинов-интернационалистов, гражданского и предпринимательского права, а также в сфере управления муниципальным имуществом», - рассказала она.

Председатель СКР поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем благоустройстве парка в Белой Калитве, сообщил 14 октября в своем телеграм-канале Следственный комитет. "Несмотря на выделение в 2021 году крупной суммы, работы до настоящего времени не выполнены: сцена с трибунами не построена, посты охраны, ограждения, тротуары и дорожки не оборудованы. Кроме того, не проведены освещение и озеленение территории. Парк, по мнению местных жителей, находится в аварийном состоянии. Многочисленные обращения граждан результатов не принесли. В СУ СК России по Ростовской области по данному факту организована процессуальная проверка", - говорится в публикации.

Парк является уникальным природным объектом

По словам Калашниковой, парк Маяковского представляет собой уникальное место, которое необходимо спасти от уничтожения. «Тему парка Маяковского мы считаем настолько важной потому, что парк является уникальным природным объектом. Он расположен в устье слияния рек Калитва и Северский Донец. Это место имеет историю, является излюбленным местом отдыха белокалитвинцев. На его территории расположен объект культурного наследия», - подчеркнула она.

Супруг Натальи Дмитрий Калашников до мая 2023 года занимал должность директора парка. По его словам, в 2022 году семья заключила с газовой компанией договор о подключении их дома, приобретённого в ипотеку, к газовым сетям, но компания не исполнила работы в срок, а ее руководитель потребовал расторжения договора.

Наталья Калашникова не согласилась и обратилась в УФАС, что вызвало недовольство одного из руководителей газовой компании. "Данный конфликт, связанный с частным вопросом газификации личного домовладения, привёл к принудительному увольнению меня с должности директора МБУК ПКиО им. Маяковского в мае 2023 года, травле моей семьи и даже исключению меня из состава политического совета Белокалитвинского местного отделения партии "Единая Россия", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Калашников.

Он отметил, что в 2021 году Белая Калитва выиграла в общероссийском конкурсе проектов создания комфортной среды. Согласно конкурсу, на реконструкцию парка культуры и отдыха имени Маяковского было выделено 80 миллионов рублей из федерального бюджета. Деньги на реконструкцию получил местный муниципалитет.

Я вырос в этом парке, он является любимым местом отдыха горожан

После этого у директора парка возникли разногласия с представителями властей относительно реконструкции учреждения. "Руководителем которого я являлся и сменил в свое время на этой должности своего отца. Я вырос в этом парке, он является любимым местом отдыха горожан и гостей нашего маленького городка. Я не мог остаться в стороне, активно участвовал во всех этапах реализации этого проекта, своевременно озвучил проблемы учреждения и представил пути их решения в ходе реконструкции, знакомил членов разных многочисленных комиссий и экспертных организаций с пожеланиями пользователей объекта, то есть жителей нашего города. Я не был услышан на местном уровне. Вынужден был обратиться в правительство РФ. Чего мне, естественно, не простили", - сказал Дмитрий Калашников.

По его словам, Наталья Калашникова как руководитель кафе «Золотая рыбка», которое располагается на территории парка, столкнулась с давлением и решила выйти на одиночный пикет. «Моя супруга, Наталья Калашникова, не выдержав давления на свою предпринимательскую деятельность, дискриминацию в сфере газоснабжения частного домовладения, нарушения моих трудовых прав, безответственности должностных лиц, в ходе реализации проекта благоустройства парка имени Маяковского, а также планами [представителей властей] изъять у учреждения здания, так необходимые парку, в течение 7,5 дней простояла в одиночном пикете у здания администрации Белокалитвинского района», - рассказал он.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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