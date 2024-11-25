Самолет из Минвод с пассажирами аварийно сел в Красноярске

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Самолет Sukhoi Superjet 100 ростовской авиакомпании "Азимут" совершил аварийную посадку.

Борт совершал рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск. Он запросил экстренную посадку из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси, пишет DonDay.

Инцидент произошел 24 ноября. Самолет приземлился в Красноярске, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщил телеграм-канал Baza, насчитывающий свыше 1,5 млн подписчиков.

Это уже второй инцидент с самолетом авиакомпании "Азимут" за последние сутки. "Кавказский узел" писал, что ночью самолет с бортовым номером RA-89085, выполнявший рейс A45051 из Сочи, приземлился в аэропорту Антальи и после посадки у него загорелся двигатель. Пассажиры заявили о намерении подать коллективный иск к авиакомпании.

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