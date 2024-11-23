Сторонники оппозиции в Батуми призвали судей отменить итоги выборов

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Студенты и сторонники оппозиции прошли от здания Батумского университета к Конституционному суду и потребовали от судей отменить результаты парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. Первое заседание парламента 11-го созыва назначено на 25 ноября, поскольку оно должно состояться не позднее, чем через 10 дней после объявления официальных результатов выборов. Студенты и активисты, требующие повторных парламентских выборов, запланировали протестную акцию на этот день.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах, активную роль в протестах играют студенты. 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября.

Участники акции протеста "Отмени сфальсифицированные выборы" в Батуми прошли маршем от университета к зданию Конституционного суда, сообщило сегодня Paper Kartuli.

В ходе шествия было заблокировано движение транспорта по одной сторону улицы "Руставели", сообщает Telegram-канал Батумчик", публикуя видео шествия.

Участники акции обратились у судьям, подчеркнув, что Конституционный суд решает судьбу страны в Европе."На этих выборах была нарушена тайна голосования, и поэтому мы обращаемся к господину Мерабу Тураве и другим судьям: отмените эти выборы, примите историческое решение!" - приводит Interpressnews требования протестующих.

Как следует из фотографий, опубликованных "Мтавари архи", акция у Конституционного суда проходила при скоплении полиции.

Студенты Батумского университета в знак протеста остаются у здания вуза на ночь уже 10 дней, они намерены отправиться в Тбилиси и присоединиться к протестам студентов Тбилисского госуниверситета, сообщило сегодня "Грузия Online".

Студенты Тбилисского госуниверситета требуют отставки ректора Джабы Самушия, поскольку он разрешил находиться на территории вуза силовикам, разгонявшим акции протеста, но запретил пускать туда протестующих.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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