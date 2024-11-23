RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:40, 23 ноября 2024

Сторонники оппозиции в Батуми призвали судей отменить итоги выборов

Акция протеста в Батуми. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Николая Левшица от 23.11.24, https://t.me/nlevshitstelegram/20437

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Студенты и сторонники оппозиции прошли от здания Батумского университета к Конституционному суду и потребовали от судей отменить результаты парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. Первое заседание парламента 11-го созыва назначено на 25 ноября, поскольку оно должно состояться не позднее, чем через 10 дней после объявления официальных результатов выборов. Студенты и активисты, требующие повторных парламентских выборов, запланировали протестную акцию на этот день.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах, активную роль в протестах играют студенты. 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября.

Участники акции протеста "Отмени сфальсифицированные выборы" в Батуми прошли маршем от университета к зданию Конституционного суда, сообщило сегодня Paper Kartuli.

В ходе шествия было заблокировано движение транспорта по одной сторону улицы "Руставели", сообщает Telegram-канал Батумчик", публикуя видео шествия.

Участники акции обратились у судьям, подчеркнув, что Конституционный суд решает судьбу страны в Европе."На этих выборах была нарушена тайна голосования, и поэтому мы обращаемся к господину Мерабу Тураве и другим судьям: отмените эти выборы, примите историческое решение!" - приводит Interpressnews требования протестующих.

Как следует из фотографий, опубликованных "Мтавари архи", акция у Конституционного суда проходила при скоплении полиции.

Студенты Батумского университета в знак протеста остаются у здания вуза на ночь уже 10 дней, они намерены отправиться в Тбилиси и присоединиться к протестам студентов Тбилисского госуниверситета, сообщило сегодня "Грузия Online".

Студенты Тбилисского госуниверситета требуют отставки ректора Джабы Самушия, поскольку он разрешил находиться на территории вуза силовикам, разгонявшим акции протеста, но запретил пускать туда протестующих.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Протестующие на площади Героев. Тбилиси, 23 ноября 2024 года. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164641-na-ploshchadi-geroev-perekryto-dvizhenie
23 ноября 2024, 17:48
Участники протестов перекрыли движение в центре Тбилиси
Верхний Ларс. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=nrY6HAhvCvA
23 ноября 2024, 11:06
Более 1200 автомобилей стоят в пробке на КПП "Верхний Ларс"
Флаг Грузии и Евросоюза. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
23 ноября 2024, 03:43
Политологи в Грузии прокомментировали предстоящий визит миссии Евросоюза по оценке выборов
22 ноября 2024, 23:59
Участник протестов в Тбилиси арестован по делу о нападении на полицейских
22 ноября 2024, 23:15
Грузинские НПО призвали противостоять легитимизации итогов выборов
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
14:28, 23 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
27
Клоуны за прилавком и не только - менеджер решает всё? Поворчим и ударим горохом об стену
Фото
15:48, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
45
Кто поздравляет Украину с майданом? 11 лет свержения "кровавого" Януковича
Фото
09:10, 21 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
54
Что изменили протесты в Абхазии? Пока, ровным счетом, ничего
Все блоги
Справочник
Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Блогеры
Фото
14:28, 23 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
27
Клоуны за прилавком и не только - менеджер решает всё? Поворчим и ударим горохом об стену
Фото
09:23, 23 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
45
Грузия - Армения в плей-офф Лиги Наций. Динамо Тб - Арарат. Прошлое и реальность
Фото
17:09, 22 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
29
Получи Грузия и Украина ПДЧ в 2008, Россия осталась бы вне игры? Имхо, нет!
Фото
09:00, 22 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
41
Меркель, в который раз, повторила, почему была против Грузии и Украины в НАТО в 2008
Фото
16:52, 21 ноября 2024
Ветер с Апшерона
7
1300 км не спасут от ядерной зимы
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Фарид Мехрализаде. Фото: haqqin.az https://haqqin.az/news/317951
23 ноября 2024, 14:52
Правозащитники призвали власти Азербайджана освободить Мехрализаде

Выступление Олега Шеина в Госдуме. Кадр видео https://youtu.be/4O6xVXFZXdI?si=LIaHzuLri5UyfDKn
22 ноября 2024, 21:00
Астраханский политик Олег Шеин* признан иноагентом

Азер Гасымлы. Фото: https://www.meydan.tv/
22 ноября 2024, 11:47
Политологу Гасымлы запрещен выезд из Азербайджана

Девушка дает комментарий и граффити про Седу. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://t.me/helpseda/107?single
22 ноября 2024, 08:21
Силовики составили протокол на правозащитницу из-за комментария о деле Сулеймановой

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше