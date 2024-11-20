Сенатор от Ростовской области объявила об отставке

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Член Совета Федерации Ирина Рукавишникова объявила о досрочном уходе с поста, который, по данным источников, может занять бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября стало известно, что депутат заксобрания Ростовской области Николай Беляев отказался от мандата, после чего президиум политсовета реготделения "Единой России" решил передать вакантный мандат бывшему губернатору Василию Голубеву. По данным "Коммерсанта", после этого парламент делегирует Василия Голубева в Совет Федерации, а сенатор от региона Ирина Рукавишникова может сложить полномочия.

Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова объявила сегодня, что досрочно уходит с поста. На публикацию в телеграм-канале Рукавишниковой обратил внимание "Коммерсант".

"В связи с переходом на другую работу приняла решение досрочно сложить полномочия сенатора", - написала Ирина Рукавишникова.

Напомним, 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил об отставке в связи с переходом на другую работу. Врио губернатора назначен Юрий Слюсарь. Выборы главы Ростовской области назначены на 14 сентября 2025 года.

Беляева и Рукавишникову "унизили", попросив "по собственному желанию" покинуть посты, заметила ранее депутат ростовской гордумы Наталья Оськина. "Дают мандат и неприкосновенность Голубеву вместо пенсии", - сказала она "Кавказскому узлу".

Юрист Марина Агальцова тогда же пояснила "Кавказскому узлу", что для назначения сенатором Голубеву необходимо быть членом областного заксобрания.

После 14 лет на посту губернатора Василий Голубев оставил область не только с массой социальных и экологических проблем, которые предстоит решать новому главе региона, но и с экономическими успехами, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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