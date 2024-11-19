Депутаты парламента Абхазии рассматривают вопрос об отставке Бжании

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28 депутатов собрались на сессию парламента страны, где должен быть решен вопрос об отставке президента.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью пресс-служба президента Абхазии обнародовала соглашение с оппозицией об его отставке.

На заседании сессии парламента присутствуют депутаты и заместитель генпрокурора Дамир Квициния, сообщила сегодня в 13.11 мск "Нужная газета" в своем телеграм-канале.

Количество депутатов прибывающих на заседание сессии увеличивается. Уже 28, уточнила в 13.24 "Новая газета". Напомним, всего в парламенте страны 35 депутатов.

В повестке дня два вопроса - согласие на отставку Бжания на основании его заявления о сложении полномочий и назначение и.о.президента. По информации издания, голосование будет тайным.

"Вопрос инвестиционного соглашения не останется висеть в воздухе", - напоминает оппозиционный телеграм-канал "Хара Хпицунда".

Напомним, 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и заявили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. Он согласился подать в отставку при условии, что участники протестной акции разойдутся, в противном случае он отзовет заявление.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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