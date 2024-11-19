Житель Кабардино-Балкарии осужден за оставление воинской части
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Судом установлено, что Кумышев в период мобилизации 21 августа 2024 года уехал домой, самовольно оставив место службы – пункт временной дислокации воинской части в Крыму. Он пробыл в Баксане, а 18 сентября добровольно обратился в военный следственный отдел. Суд счел, что Кумышев "совершил тяжкое преступление против военной службы, отрицательно влияющее на выполнение повседневных задач боевой подготовки, поставленных перед воинским подразделением". Ранее, в июне, Кумышев уже был осужден за невыплату алиментов (ч.1 ст.157 УК России) и был приговорен к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. От этого наказания он был условно освобожден 9 августа, сообщается на странице Нальчикского гарнизонного военного суда во "Вконтакте".
"Кавказский узел" также писал, что ранее контрактник из Северной Осетии был осужден на шесть лет за оставление части.
Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.
24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.
Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.
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