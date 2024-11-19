RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:20, 19 ноября 2024

Житель Кабардино-Балкарии осужден за оставление воинской части

Статуя Фемиды. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военнослужащий Кумышев из Кабардино-Балкарии получил реальный срок за то, что самовольно покинул часть и отправился домой.

Судом установлено, что Кумышев в период мобилизации 21 августа 2024 года уехал домой, самовольно оставив место службы – пункт временной дислокации воинской части в Крыму. Он пробыл в Баксане, а 18 сентября добровольно обратился в военный следственный отдел. Суд счел, что Кумышев "совершил тяжкое преступление против военной службы, отрицательно влияющее на выполнение повседневных задач боевой подготовки, поставленных перед воинским подразделением". Ранее, в июне, Кумышев уже был осужден за невыплату алиментов (ч.1 ст.157 УК России) и был приговорен к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. От этого наказания он был условно освобожден 9 августа, сообщается на странице Нальчикского гарнизонного военного суда во "Вконтакте".
Кумышеву назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что ранее контрактник из Северной Осетии был осужден на шесть лет за оставление части.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:34, 19 ноября 2024
Минобороны уточнило число сбитых над Ростовской областью дронов
07:17, 19 ноября 2024
Силовики в Тбилиси приступили к разгону акции протеста
03:11, 19 ноября 2024
Один человек ранен при падении беспилотника в Ростовской области
02:41, 19 ноября 2024
Оппозиция сообщила о согласии Бжании на отставку
21:15, 18 ноября 2024
Переговоры власти и оппозиции в Абхазии временно приостановлены
19:56, 18 ноября 2024
Два жителя Астрахани арестованы по делу о нападении на футболистов
Все события дня
Новости
Пистолет Макарова. Фото: Vitaly V. Kuzmin https://ru.wikipedia.org/
19 ноября 2024, 01:55
Неделя с 11 по 17 ноября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Улица Катханова (фото панорамы с сервиса Яндекс.Карты https://yandex.ru/maps/) и Назир Катханов (фото https://arhiv.kbr.ru/news/publikatsii/khotel-sovmestit-nesovmestimoe-k-130-letiyu-voennogo-gosudarstvennogo-deyatelya-katkhanova-nazira-adilgerievicha-1891-1928-gg-.html). Коллаж "Кавказского узла".
18 ноября 2024, 20:51
Смена названия улицы Катханова в Баксане воспринята как провокация
Cудейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / "Югополис"
18 ноября 2024, 14:35
Житель Кабардино-Балкарии наказан за публикации в соцсети
Человек считает деньги, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
18 ноября 2024, 03:36
Республики юга России оказались в хвосте рейтинга по неравенству зарплат
Мостик для прокладки труб на маршруте экотропы Чегет - Азау. Фото из телеграм-канала "Газета Юга" https://t.me/gazetayuga/3556
17 ноября 2024, 12:40
Активисты поддержали требование жителей Приэльбрусья о безопасной переправе
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:52, 19 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Остап Бендер отдыхает. О странной лояльности к мошеннику
Фото
09:17, 18 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Наказание без преступления. Адвокат считает дело Авдошиной сфабрикованным
Фото
11:53, 15 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Есть хорошие новости о расселении общежитий
Все блоги
Справочник
Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Аиашара" https://t.me/aiashara/7609 Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
10:52, 19 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Остап Бендер отдыхает. О странной лояльности к мошеннику
Фото
09:17, 18 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Наказание без преступления. Адвокат считает дело Авдошиной сфабрикованным
Фото
11:53, 15 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Есть хорошие новости о расселении общежитий
Фото
14:52, 11 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Кавминводы против застройки горы Машук
Фото
21:54, 7 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«И снится нам трава, трава у дома..» Почему все труднее найти натуральные молочные продукты 
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Участники акции протеста в Сухуме. 18 ноября 2024 г. Скриншот видео https://t.me/respublicaabh
19 ноября 2024, 12:08
Протестующие покинули правительственные здания в Сухуме

Сухумская крепость. Фото: Hons084/Wikimedia Commons https://ru.wikipedia.org
18 ноября 2024, 17:03
Протесты в Сухуме привели к отмене туров из России

Встреча депутатов с президентом Абхазии Асланом Бжанией. 18 ноября 2024 года. Фото: Телеграм-канал https://t.me/respublicaabh
18 ноября 2024, 15:29
Бжания согласился на переговоры с оппозицией

Протестующие возле администрации президента Абхазии. 18 ноября 2024 г. Скриншот видео Телеграм-канала @respublicaabh
18 ноября 2024, 09:03
Протестующие в Сухуме провели ночь у администрации президента

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше