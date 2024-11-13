Контрактник из Северной Осетии осужден на шесть лет за оставление части

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Южный окружной военный суд утвердил шестилетний срок контрактнику из Северной Осетии Манучехру Бекназарову, который нанес себе ранение, а затем оставил место службы более чем на два месяца.

Ударившему себя топором контрактнику из Северной Осетии назначили шесть лет колонии, написал сегодня автор комментария на "Кавказском узле".

О приговоре Манучехру Бекназарову сообщило сегодня издание "Крылья TV Осетия".

"Военнослужащий из Северной Осетии Манучехр Бекназаров ударил себя по голове обухом топора из-за нежелания ехать на СВО, из-за чего его приговорили к шести годам колонии общего режима. Установлено, что Бекназаров находился в пункте временной дислокации в зоне боевых действий. Там он нанес себе удар топором. В результате мужчина получил рвано-ушибленную рану и несколько гематом. Военному потребовалась помощь врачей", - указано в сообщении.

Как следует из апелляционного определения Южного окружного военного суда, Бекназаров вначале нанес себе рану обухом топора в связи с чем, был госпитализирован.4 декабря 2023 года, уже после нанесенного себе ранения, он не явился в часть и отсутствовал по 6 февраля, находясь семьей.

В апелляционной жалобе защита просила смягчить наказание с учетом признания вины и раскаяния, наличия у него на иждивении двоих малолетних детей, а также участия в военной операции на Украине. Но суд отказался смягчить наказание, признав приговор законным.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд во Владикавказе приговорил Марата Хабалова к пяти с половиной годам колонии за двухмесячное отсутствие в части.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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