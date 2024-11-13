RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:55, 13 ноября 2024

Контрактник из Северной Осетии осужден на шесть лет за оставление части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд утвердил шестилетний срок контрактнику из Северной Осетии Манучехру Бекназарову, который нанес себе ранение, а затем оставил место службы более чем на два месяца.

Ударившему себя топором контрактнику из Северной Осетии назначили шесть лет колонии, написал сегодня автор комментария на "Кавказском узле".

О приговоре Манучехру Бекназарову сообщило сегодня издание "Крылья TV Осетия".

"Военнослужащий из Северной Осетии Манучехр Бекназаров ударил себя по голове обухом топора из-за нежелания ехать на СВО, из-за чего его приговорили к шести годам колонии общего режима. Установлено, что Бекназаров находился в пункте временной дислокации в зоне боевых действий. Там он нанес себе удар топором. В результате мужчина получил рвано-ушибленную рану и несколько гематом. Военному потребовалась помощь врачей", - указано в сообщении.

Как следует из апелляционного определения Южного окружного военного суда, Бекназаров вначале нанес себе рану обухом топора в связи с чем, был госпитализирован.4 декабря 2023 года, уже после нанесенного себе ранения, он не явился в часть и отсутствовал по 6 февраля, находясь семьей. 

В апелляционной жалобе защита просила смягчить наказание с учетом признания вины и раскаяния, наличия у него на иждивении двоих малолетних детей, а также участия в военной операции на Украине. Но суд отказался смягчить наказание, признав приговор законным. 

"Кавказский узел" также писал, что военный суд во Владикавказе приговорил Марата Хабалова к пяти с половиной годам колонии за двухмесячное отсутствие в части.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Сотрудники силовых структур. Фото: https://gazetaingush.ru/news/odin-chelovek-ubit-v-hode-kto-v-ingushetii
12 ноября 2024, 02:00
За неделю с 4 по 10 ноября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Альбина Сексова. Фото: Reylano. https://ru.wikipedia.org
11 ноября 2024, 09:48
Андеграундная певица из Санкт-Петербурга оштрафована за песню о сексе с кавказцами
Военный идет по дороге. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
11 ноября 2024, 06:48
Житель Владикавказа погиб на Украине
КПП "Верхний Ларс". Фото: Michael the Trucker. https://ru.wikipedia.org
11 ноября 2024, 05:48
Более 2300 автомобилей ожидают проезда через границу на "Верхнем Ларсе"
Семья во время переезда. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
11 ноября 2024, 01:49
Дагестан и Калмыкия стали худшими в рейтинге доступности ипотеки
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:08, 12 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
-1
хейт спустя три года
Фото
15:31, 12 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
Лучше быть бедным, но живым. Об инициативе депутата Тедеева
Фото
14:49, 11 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
нужен ли Осетии дорожный сбор
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
13:10, 13 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
23
в музее истории Владикавказа
Фото
16:08, 12 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
-1
хейт спустя три года
Фото
15:31, 12 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
Лучше быть бедным, но живым. Об инициативе депутата Тедеева
Фото
14:49, 11 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
нужен ли Осетии дорожный сбор
Фото
18:50, 8 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
чуть не попалась на уловку мошенников
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Акция в Тбилиси. Октябрь 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
13 ноября 2024, 15:45
Столкновения участников протестов с силовиками произошли в Тбилиси

Афган Садыгов. Фото: https://www.massa.az/news/ru/15090/sostoyanie-jurnalista-obyavivshego-golodovku-v-tyurme-ostaetsya-tyajelym
13 ноября 2024, 12:43
Садыгов отказался прекратить голодовку в тбилисском изоляторе

Машина скорой помощи. Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
13 ноября 2024, 11:23
Волгоградские врачи скорой помощи пожаловались на урезание зарплат

Подсудимые присутствовали на заседании по видеоконференцсвязи. Фото корреспондента "Кавказского узла".
12 ноября 2024, 21:32
Свидетели по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы озвучили свою версию событий

Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Показать больше