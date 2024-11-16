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05:22, 16 ноября 2024

Протестующие в Ереване потребовали от генсека ООН помочь освободить пленных в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ереване экоактивисты провели акцию, в ходе которой обвинили генсека ООН Антонио Гуттериша и лидеров стран-участниц конференции COP29 в игнорировании ситуации с армянскими пленными в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября в Ереване прошло панельное обсуждение на тему "Влияние азербайджанской агрессии на сферы прав человека и экологии" с участием шведской экоактивистки Греты Тунберг. Участники обсуждения изучили ситуацию с армянскими пленными в Азербайджане и озвучили данные о военных преступлениях во время боевых действий в Нагорном Карабахе.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о разоружении карабахской Армии обороны и начался массовый исход карабахских армян. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

15 ноября перед зданием офиса ООН в Ереване прошла протестная акция «Stop Greenwashing Genocide!» в ответ на решение ООН провести Климатическую конференцию COP29 в Баку. В акции принимала участие шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая отказалась участвовать в COP29 из-за ее "нетерпимости к политике Алиева", передает корреспондент "Кавказского узла".

Участники протестной акции, которая собрала, по данным ее организаторов "более сотни человек" организовали перформанс. Они растянули транспарант с надписью "COP29 in Azerbaijan", "In solidarity for a green world?", затем измазали руки черной и красной красками и оставили отпечатки на обратной стороне транспаранта "для показа грязи, агрессии, преступлений против человечности и природы, которые хочет смыть алиевский режим проведением COP29".

С 11 по 22 ноября в Баку проходит COP29 - 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан COP29 в Баку с нарушениями прав человека".

Участники акции заявили о продолжающейся агрессии Азербайджана против армян и раскритиковали проведение COP29 в Баку и участие в нем глав государств и международные структуры.

В своем выступлении экоактивистка Грета Тунберг обвинила Азербайджан "в совершении геноцида и в попытке провернуть "зеленое отмывание". "Хватит зеленого отмывания геноцида!" - заявила она.

Она назвала недопустимым проведение конференции в Азербайджане, а глав государств, которые принимают в ней участие, обвинила в оправдании политики Азербайджана. Экоактивистка призвала участников COP29, в том числе журналистов, посетить армянских пленных в бакинских тюрьмах.

Активисты продемонстрировали карту, на которой указаны бакинские тюрьмы, в которых содержатся армянские пленные. "Все, кто участвует в COP29, должны знать, что совсем рядом с местом проведения мероприятия в тюрьмах находятся армянские пленные, которые подвергаются пыткам. Вы должны потребовать освобождения армянских пленных!" - заявила участница протеста Шушаник Арутюнян.

Вы не только проигнорировали геноцид, но и посчитали целесообразным принять участие в экологическом мероприятии в стране, которая осуществила этот самый геноцид

Руководитель Хельсинкской гражданской ассамблеи правозащитница Нина Карапетянц обвинила международные структуры "в допущении геноцида" в Нагорном Карабахе.  "Я - правозащитница. Наверно, вы ожидаете от меня разговоры о международном праве, нормах и так далее. Но я лучше скажу, что пусть древние боги защитят большие и малые народы, потому что те международные структуры, которые были созданы человечеством, к сожалению, не сработали. И не сработали настолько, что произошел геноцид. Вы не только проигнорировали геноцид, но и посчитали целесообразным принять участие в экологическом мероприятии в стране, которая осуществила этот самый геноцид. Когда глава ООН с мандатом по предотвращению геноцида едет в Баку, то все эти люди становятся соучастниками геноцида, и вы все должны нести ответственность", - заявила Карапетянц.

Она добавила, что сотрудники этих международных структур используют их рабочие места всего лишь в своих личных интересах, обеспечивая себе благополучную жизнь. "Да, Азербайджан не смог обеспечить то число участников, которое он хотел бы, но даже те, кто принимает участие в COP29, они по своей должности были обязаны предотвратить геноцид, осудить, обеспечить возвращение", - заявила Нина Карапетянц

"Все, кто согласился на проведение COP29 в Баку, солидарен не только с этим решением, но и со всем тем, что осуществил Азербайджан", - заявила участница акции Асмик Исраелян.

"Азербайджан, который пропитан нефтью, не может говорить об экологии, и под видом "восстановления территориальной целостности Азербайджан поставил цель просто завладеть арцахской природой - землями, водными ресурсами, лесами, пастбищами", - отметила в своей речи беженка из Гадрута Маргарита Карамян.

Азербайджан - это страна, которая нарушила все международные конвенции

"Азербайджан - это страна, которая нарушила все международные конвенции. Яркий пример - решение Международного суда ООН, который обязал Баку разблокировать Арцах (Нагорный Карабах), решения ЕСПЧ, призывы разных международных структур. А блокада - это один из актов геноцида", - заявил беженец из Степанакерта Артур Осипян.

По его словам, представители разных стран участвуют в COP29 в Баку, но абсурднее то, что сам Антониу Гутерриш в Баку. "Со стороны Гутерриша мы не слышим никакой критики в адрес режима Алиева, ничего об освобождении армянских пленных, о преступлениях против мирного арцахского народа. Если на секунду допустить, что COP29 - международное мероприятие, и Гутерриш был вынужден посетить его, то он, как и лидеры стран, обязаны осудить геноцидальную политику Азербайджана и добиться освобождения пленных", - заявил Осипян.

Акушер-гинеколог родильного дома города Степанакерта Эдуард Каграманян поделилась воспоминаниями о блокаде Нагорного Карабаха. "Мы не раз оказывались в экстремальных ситуациях с учетом всех войн, но в такой ситуации мы оказались впервые, потому что мы были оторваны от всего мира. Наша работа отличается от других медучреждений тем, что мы отвечаем за две жизни - матери и ребенка еще в утробе. И когда беременная женщина по ночам стояла в очереди за куском хлеба, ни о каком полноценном питании, энергии не может идти речь", - отметил он.

В период блокады, по его словам, у беременных возросло на 91% число обмороков. Число анемии увеличилось в четыре раза, что привело к задержке внутриутробного развития плода и рождения детей с хронической гипоксией. Вследствие неправильного питания, как отметил Каграманян, развивалась неправильно плацента, что привело к увеличению в два раза случаев преждевременной ее отслойки. В три раза возросло число неразвивающихся беременностей, в четыре раза - самопроизвольных выкидышей. Процент преждевременных родов увеличился от 7-8% в обычное время до15%. Вдвое увеличилось число детей, рожденных с пороками внутриутробного развития. Я уже не говорю о нехватке медикаментов, не было возможностей делать плановое обследование, операции, перевозить этих больных в Армению. Это была просто катастрофа. Народ Арцаха (Нагорного Карабаха) пережил геноцид длительностью в 287 дней", - добавил врач.

Участники акции передали письмо с требованиями и осуждением политики Азербайджана сотруднику Офиса ООН. Спустя короткое время с группой активистов встретилась постоянный координатор ООН в Ереване Франсуаз Жакоб.

В делегацию участников акции вошла и Грета Тунберг. Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Шушаник Арутюнян, Жакоб вновь представили все претензии по поводу проведения COP29 в Баку.

"Сама Грета Тунберг от себя заявила, что нет отдельно взятой экологической проблемы. Все проблемы связаны с проблемами нарушения прав человека", - привела слова Тунберг Шушаник Арутюнян.

Сама Франсуаз Жакоб, по ее словам, пообещала донести все месседжи до штаб-квартиры ООН.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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