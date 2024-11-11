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15:33, 11 ноября 2024

Замминистра образования Дагестана арестован на два месяца

Халид Нурмагомедов. Фото: https://riadagestan.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд постановил заключить под стражу бывшего замминистра образования Дагестана Халида Нурмагомедова, подозреваемого в получении многомиллионной взятки.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября следователи сообщили о задержании бывшего замминистра образования и науки Дагестана Халида Нурмагомедова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, с 2013 по 2023 годы замминистра получил 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой компании, а взамен помог с заключением госконтрактов на ремонтно-строительные работы на объектах, подведомственных министерству. Всего было заключено 15 контрактов на общую сумму более 160 млн рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал бывшему замминистра образования и науки Дагестана меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщает сегодня в своем телеграм-канале управление СКР по Дагестану.

Речь идет об аресте Халида Нурмагомедова, подозреваемого в получении взятки в 60 миллионов рублей, информирует сегодня ТАСС.

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Автор: "Кавказский узел"

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